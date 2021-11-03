Son dakika: ABD'den flaş aşı açıklaması... Yeni sonuçları açıkladılar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Belgrad Ormanında zehirli köygöçüren mantarlarını kim topladı Bu inanışlar hayatlara mal olabilirBelgrad Ormanı'nda zehirli köygöçüren mantarlarını kim topladı? 'Bu inanışlar hayatlara mal olabilir'#Zehirli Mantar
Eğer yatırılmadıysa emekliliğiniz uzar Buna dikkat: Bilen az...Eğer yatırılmadıysa emekliliğiniz uzar! Buna dikkat: Bilen az...#Yapılandırma
Ronaldo tarih yazdı, Messi ise Neuere geçildi Uyuyanlar çok şey kaçırdı... Film gibi gece...Ronaldo tarih yazdı, Messi ise Neuer'e geçildi! Uyuyanlar çok şey kaçırdı... Film gibi gece...#Cristiano Ronaldo
Cumhurbaşkanı Erdoğandan gençlere mesaj: Önümüzde çok büyük fırsatlar varCumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj: Önümüzde çok büyük fırsatlar var#Cumhurbaşkanı
Bakan Varank müjdeyi verdi VLP aşısı ve ilaçta önemli gelişmeBakan Varank müjdeyi verdi! VLP aşısı ve ilaçta önemli gelişme#Koronavirüs
Ethereumdan yeni rekor Shiba Inu ve Bitcoinde neler oluyorEthereum'dan yeni rekor! Shiba Inu ve Bitcoin'de neler oluyor?#Ethereum
Fikri bakan verdi çete liderleri çağrı yaptıFikri bakan verdi 'çete liderleri' çağrı yaptı! #Aşı Çağrısı
Yılda 100.000 dolardan fazla kazanıyorlar... Üniversite gerektirmiyor İşte en popüler mesleklerYılda 100.000 dolardan fazla kazanıyorlar... Üniversite gerektirmiyor! İşte en popüler meslekler#Üniversite
Talibana resmen meydan okuyor... Çocukların son umuduTaliban'a resmen meydan okuyor... Çocukların son umudu!#Afganistan
Bitcoin için kritik fiyatlama Dev banka açıkladı...Bitcoin için kritik fiyatlama! Dev banka açıkladı...#Bitcoin
Dikkat çeken BioNTech araştırması... Ve açıkladılarDikkat çeken BioNTech araştırması... Ve açıkladılar!#Kovid Aşısı
Ünlü türkücünün oğlu büyüdü, o ülkeyi Eurovisionda temsil etmeye hazırlanıyorÜnlü türkücünün oğlu büyüdü, o ülkeyi Eurovision'da temsil etmeye hazırlanıyor!#Şebnem Özinal
Tezgahtarlıktan malikaneye: Kendimle gurur duyuyorum Cardi B yeni ev aldıTezgahtarlıktan malikaneye: Kendimle gurur duyuyorum! Cardi B yeni ev aldı#Cardi B.
Bu teklifi bekliyordum, sonunda evleniyoruzBu teklifi bekliyordum, sonunda evleniyoruz  #Kristen Stewart
Zafer Türk dostu adayın... Kritik seçimde sonuçlar belli olduZafer Türk dostu adayın... Kritik seçimde sonuçlar belli oldu#New York
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika: ABD'den flaş aşı açıklaması... Yeni sonuçları açıkladılar

#Kovid Aşısı#Koronavirüs#ABD
Son dakika: ABDden flaş aşı açıklaması... Yeni sonuçları açıkladılar

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) Pfizer / BioNTech ve Moderna aşıları ile ilgili yeni açıklamalar geldi.

Haberin Devamı

Yaklaşık 2 yıldır koronavirüs ile mücadele eden dünya virüse 5 milyondan fazla kurban verdi.

Çeyrek milyara yakın insana bulaşan Kovid-19 ile ilgili elimizdeki en güçlü silah ise aşılar olmaya davam ediyor.

Milyonlarca canı kurtardığı belirtilen aşılar ile ilgili ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) yeni bir açıklama geldi.

CDC ülke genelinde 2021'de virüsle hastaneye kaldırılan hastaları inceledi ve aşının koruyuculuk oranını belirledi.

Söz konusu araştırmaya göre, Pfizer-BioNTech veya Moderna aşılarının iki dozu, bağışıklığı baskılanmış kişilerde Kovid-19ile ilgili hastaneye yatışlara karşı yüzde 77 etkiliydi.

Ajans, bunun önemli bir koruma derecesi olduğunun altını çizse de takviye doz aşınızı oldun' çağrısında bulundu. CDC, bağışıklığı düşmemiş aşılı kişilerde bu oranın yüzde 90 olduğunun altını çizdi.

İŞTE EN ETKİLİ AŞI

Haberin Devamı

Öte yandan virüse karşı en etkili aşı belli oldu. ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından finanse edilen çalışma ülkede kullanılan 3 aşı olan Pfizer, Moderna ve Johnson & Johnson (J&J) aşılarını mercek altına aldı.

Çalışma kapsamında hangi aşının takviye doz olarak uygulandığında daha etkili olduğu belirlendi. Buna göre, orijinal olarak J&J ile aşılanmış kişilerde, antikor seviyeleri bir J&J güçlendiriciden sonra 4 kat, Pfizer güçlendiriciden sonra 35 kat ve Moderna güçlendiriciden sonra 76 kat arttı.

Aynı çalışmada başlangıçta Moderna aşısı alanların antikor düzeylerinin, başlangıçta Pfizer veya J&J alanlara kıyasla 'uygulanan destekleyici aşıdan bağımsız olarak' daha yüksek olduğu belirtildi.

458 yetişkin üzerinde yapılan çalışma takviye dozlardan 15 gün sonra antikor seviyelerini analiz ederek bu sonuçlara ulaştı.

Ancak söz konusu çalışma henüz hakemli bir bilim heyeti tarafından onaylanmadı.

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Korkunç iddia... Ve Alec Baldwinden beklenen cevap geldiSon dakika: Korkunç iddia... Ve Alec Baldwin'den beklenen cevap geldi!Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kovid Aşısı#Koronavirüs#ABD

BAKMADAN GEÇME!

Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
İdodan İbrahim Tatlısese sürpriz telefon... Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti

İdo'dan İbrahim Tatlıses'e sürpriz telefon... 'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'

#İdo Tatlıses
‘Süslü’ Lale’nin gurbeti

‘Süslü’ Lale’nin gurbeti

#Şebnem Schaefer