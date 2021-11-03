Son dakika: ABD'den flaş aşı açıklaması... Yeni sonuçları açıkladılar

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Yaklaşık 2 yıldır koronavirüs ile mücadele eden dünya virüse 5 milyondan fazla kurban verdi.

Çeyrek milyara yakın insana bulaşan Kovid-19 ile ilgili elimizdeki en güçlü silah ise aşılar olmaya davam ediyor.

Milyonlarca canı kurtardığı belirtilen aşılar ile ilgili ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) yeni bir açıklama geldi.

CDC ülke genelinde 2021'de virüsle hastaneye kaldırılan hastaları inceledi ve aşının koruyuculuk oranını belirledi.

Söz konusu araştırmaya göre, Pfizer-BioNTech veya Moderna aşılarının iki dozu, bağışıklığı baskılanmış kişilerde Kovid-19ile ilgili hastaneye yatışlara karşı yüzde 77 etkiliydi.

Ajans, bunun önemli bir koruma derecesi olduğunun altını çizse de takviye doz aşınızı oldun' çağrısında bulundu. CDC, bağışıklığı düşmemiş aşılı kişilerde bu oranın yüzde 90 olduğunun altını çizdi.

İŞTE EN ETKİLİ AŞI

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Öte yandan virüse karşı en etkili aşı belli oldu. ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından finanse edilen çalışma ülkede kullanılan 3 aşı olan Pfizer, Moderna ve Johnson & Johnson (J&J) aşılarını mercek altına aldı.



Çalışma kapsamında hangi aşının takviye doz olarak uygulandığında daha etkili olduğu belirlendi. Buna göre, orijinal olarak J&J ile aşılanmış kişilerde, antikor seviyeleri bir J&J güçlendiriciden sonra 4 kat, Pfizer güçlendiriciden sonra 35 kat ve Moderna güçlendiriciden sonra 76 kat arttı.



Aynı çalışmada başlangıçta Moderna aşısı alanların antikor düzeylerinin, başlangıçta Pfizer veya J&J alanlara kıyasla 'uygulanan destekleyici aşıdan bağımsız olarak' daha yüksek olduğu belirtildi.



458 yetişkin üzerinde yapılan çalışma takviye dozlardan 15 gün sonra antikor seviyelerini analiz ederek bu sonuçlara ulaştı.



Ancak söz konusu çalışma henüz hakemli bir bilim heyeti tarafından onaylanmadı.