Son dakika: ABD'deki protestolarda kan aktı!

ABD'de siyahi Jacob Blake'in polis tarafından vurulmasıyla başlayan protesto gösterileri üçüncü gününe girmişken ülkeden şoke eden bir son dakika haberi geldi.

Wisconsin'de devam eden polis şiddeti karşıtı protesto eylemlerinde silah sesleri duyuldu.

Yetkililerin açıklamasına göre eylemcilerin arasına karışan silahlı bir kişinin açtığı ateş sonucu 3 kişi vuruldu. Vurulan kişilerden 2'si ölürken bir de yaralandı.

Polis kaçan saldırganı aramaya devam ediyor.

Jacob Blake'in vurulduktan sonra felç olduğu ve yeniden ayağa kalkmasının bir mucizeye bağlı olduğu açıklanmıştı.