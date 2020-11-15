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Dünya
AA
Haber Giriş: 15.11.2020 - 11:13 | Son Güncelleme:

Son dakika... ABD'de yüksek gerilim... Ortalık bir anda karıştı!

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Son dakika... ABD'de yüksek gerilim... Ortalık bir anda karıştı!
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ABD Başkanı Donald Trump'a destek gösterisinin ardından akşam saatlerinde Washington sokaklarında zıt görüşlü gruplar arasında arbede yaşandı.

3 Kasım'da yapılan seçimlerin sonuçlarını protesto etmek ve Başkan Trump'a destek vermek için Washington'da yüz binlerce kişinin katıldığı belirtilen gösteriler sonrasında sokaklar karıştı.

Son dakika... ABDde yüksek gerilim... Ortalık bir anda karıştı

Trump destekçisi bazı gruplarla Siyahların Hayatı Önemlidir (Black Lives Matter-BLM) ve Antifa gibi gruplar Beyaz Saray'a yakın bölgelerde karşı karşıya geldi.

Son dakika... ABDde yüksek gerilim... Ortalık bir anda karıştı

Gruplar arasında sözlü sataşmaların yanı sıra bazı noktalarda ufak çaplı arbedelerin yaşandığı görüldü. Olaylarda siyahi bir kişinin bıçaklandığını gösteren görüntüler sosyal medyada yer aldı.

Başkent polisi olaylara hızlıca müdahale ederek grupları ayırırken en az 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gündüz bölümünde Trump destekçileri, Washington'da "Milyon MAGA (Make Amerika Great Again-Amerika'yı Yeniden Büyük Yapalım) Yürüyüşü” gerçekleştirmişti.

Son dakika... ABDde yüksek gerilim... Ortalık bir anda karıştı

Araç konvoyu içinde göstericilerin bulunduğu Freedom Plaza etrafında turlayan Trump da destekçilerine el sallayarak teşekkür etmişti.

Göstericilerin bir bölümü, burada yapılan konuşmalardan sonra Yüksek Mahkeme'ye doğru yürüyüşe geçmişti.

Son dakika... ABDde yüksek gerilim... Ortalık bir anda karıştı

ABD Yüksek Mahkemesi önünde toplanan kalabalık, üzerlerinde MAGA yazan şapka ve tişörtler, ellerinde bayraklarla Trump lehine sloganlar atmış, adaletli ve bağımsız seçim çağrısında bulunmuştu.

Son dakika... ABDde yüksek gerilim... Ortalık bir anda karıştı

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