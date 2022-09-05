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Son dakika: ABD'de uçak kazası! Zamana karşı yarış... 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

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#ABD#Uçak Kazası#Dünya
Son dakika: ABDde uçak kazası Zamana karşı yarış... 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 07:33

ABD'de biri çocuk 10 kişiyi taşıyan uçak Mutiny Körfezi'ne düştü. Arama kurtarma ekipleri bir yolcunun cansız bedenine ulaştı. Diğer yolcuları kurtarmak için zamana karşı yarış devam ediyor.

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ABD Seattle'dan gelen haberin şokunu yaşıyor.

Biri pilot 10 kişiyi taşıyan deniz uçağı Mutiny Körfezi'ne düştü.

ABD Sahil Güvenlik ekipleri, dokuz yolcu ve bir pilot taşıyan yüzen uçağın yerel saatle 15.11'den hemen sonra körfeze düştüğünü ve olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildiğini duyurdu.

Kazanın gerçekleştiği Mutiny Körfezi Seattle, Washington'un yaklaşık bir saat kuzeyinde yer alıyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, arama kurtarma çalışmaları kapsamında bir yolcunun cansız bedenine ulaşıldı.

Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenlik Teşkilatı (USGS) CBS News'e verdiği demeçte, 'Sahil Güvenlik hala Arama Kurtarma operasyonlarında ve akşam boyunca aktif olarak kayıp kişileri aramaya devam edeceğiz' dedi.

Ancak arama kurtarma çalışmaları devam ederken umutlar her geçen dakika azalıyor.

Son dakika: ABDde uçak kazası Zamana karşı yarış... 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

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Yetkililer, uçağın Renton Municipal Havalimanı'na doğru yola çıktığını ve kazanın nedeninin hala bilinmediğini belirtiyor.

USGS uçakta biri çocuk 10 kişinin bulunduğunu bildirdi.

AYRINTILAR GELİYOR...

 

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#ABD#Uçak Kazası#Dünya

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