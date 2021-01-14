Son dakika... ABD'de tarihi gün! Trump için azil kararı çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden alınması için Demokratların yanı sıra 10 Cumhuriyetçi Kongre üyesi de lehte oy kullandı. Bu sonuçla Trump, hakkında iki kez azil kararı alınan ilk ABD Başkanı olarak tarihe geçti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Donald Trump'ın azledilmesi yolunda karar çıktığını resmen duyurdu. Meclis 232'ye karşı 197 oyla Trump'ın 6 Ocak'taki olaylarda "isyana teşvik" rolü üstlendiğini kabul etti ve görevden alınması gerektiğine hükmetti.

AZİL OYU KULLANDIM, ÇÜNKÜ...

Trump'ın görevden alınması için Demokratların saflarında yer alıp tarihe geçen Cumhuriyetçi üyeler şöyle: Dan Newhouse, John Katko, Jaime Herrera Beutler, Adam Kinzinger, Fred Upton, Liz Cheney, Peter Meijer, Anthony Gonzalez, Tom Rice ve David Valadao.

Cumhuriyetçilerin safında Trump aleyhine bu kadar çok fire verileceği tahmin edilmiyordu. CNN'in haberine göre; Cumhuriyetçi Jim Jordan, Trump'ın azledilmesi için oy kullanan Cumhuriyetçilerin sayısı karşında şaşırdığını söyledi. Jordan, "Daha az olacağını umuyordum" dedi.

Trump aleyhinde tutum takınan Cumhuriyetçi California Temsilcisi David Valadao, gerekçesini Twitter'dan yayınladığı şu mesajla açıkladı: "Başkan Trump'ın azledilmesi yolunda oy verdim. Kışkırıtıcı retoriği gayri Amerikan'dı, nefret uyandırıcıydı ve kesinlikle bir azil suçuydu. Ülkeyi siyasetin üstünde tutma zamanıdır."

KARARI SENATO VERECEK

Temsilciler Meclisi'nden çıkan bu karar Trump'ın azledildiği anlamına gelmiyor. Trump'ın azli için Temsilciler Meclisi kararının ardından yargılama makamına dönüşecek olan Senato'nun da onayı gerekiyor.

Senato'daki yargılama işleminin ise Beyaz Saray'da devir-teslimin yapılacağı 20 Ocak'tan önce gerçekleşmesi beklenmiyor.

20 Ocak'ta Senato'da çoğunluk yeni Başkan Yardımcı Kamala Harris'in katılımıyla bir üye farkla Demokratların lehine dönecek.

Fakat Başkan Trump'ın azledilmesi için teklifin Senato'dan 3'te 2 destekle geçmesi gerekiyor. Bu da en az 17 Cumhuriyetçi senatörün bu yönde oy vermesi anlamına geliyor.

Temsiciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, Trump'ın azlediği yolundaki kararı okudu.

SENATO YARGILAMASI BIDEN DÖNEMİNDE

Senato'daki yargılamanın ne zaman başlayacağı ise netleşmiş değil. Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Temsilciler Meclisi'nin kararını planlanan 19 Ocak'tan önce Senato'ya getirmeyeceğini açıkladı.

McConnell'ın bu adımıyla, Trump'a yönelik azil davasının ülkenin Seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından da süreceği kesinleşmiş oldu.

Mitch McConnell, vekillere gönderdiği bir notta, medyada çok fazla spekülasyon yapıldığını belirterek, Trump'ın akıbetiyle ilgili nihai kararını henüz vermediğini ifade etti.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi, kararını Senato'daki yargılama sırasında yasal argümanları dinledikten sonra vereceğini açıkladı.

FOTO: AFP/ Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Demokrat Steny Hoyer, Kongre'yi korumak için görevlendirilen Ulusal Muhafızlar'ın arasından geçiyor...

YARGILAMALAR UZUN SÜRÜYOR

McConnell, oylamanın ardından Kongre üyelerine gönderdiği mesajda, Senato'nun daha önce gerçekleştirdiği üç azil duruşmasına atıf yaptı. Bunların sırasıyla 83, 37 ve 21 gün sürdüğünü aktardı.

Cumhuriyetçilerin kritik ismi sözlerini şöyle sürdürdü: "Senato süreci bu hafta başlasa ve hızla ilerlese bile Başkan Trump görevden ayrılana kadar nihai bir karara ulaşılamaz."