Son dakika... ABD'de tarihi gün! Dünyanın gözü burada

Eski ABD Başkanı Donald Trump görevi bırakmasına iki hafta kala 6 Ocak'ta başkent Washington DC'de bir miting düzenlemiş ve ardından destekçileri Kongre binasını basmıştı. Dünyanın dehşetle izlediği olaylarda biri polis olmak üzere beş kişi hayatını kaybetmişti.

Bu gelişmenin ardından Demokratlar ve bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, Başkan Donald Trump'ın azledilmesi için yargılanmasına yönelik tasarı lehinde oy kullandı.

Bugün 45'inci ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesine yönelik dava, yargılama makamına dönüşen Senato'da görülmeye başlıyor.



Donald Trump 3 Kasım 2019'da yapılan seçimleri rakibi Joe Biden'a kaybetmiş, 20 Ocak'ta ise görevi devretmişti.

İŞTE TARİHİ GÜNDEN SON DAKİKA GELİŞMELERİ...

AVUKATLARIN SAVUNMA STRATEJİSİ

Trump'ın avukatları 78 sayfadan oluşan savunma stratejisini sundu. Savunma avukatları Trump'ın halihazırda başkanlık makamında bulunmaması nedeniyle tüm bu süreci anayasaya aykırı olduğunu öne sürüyor.

Avukatlar Trump'ın kimseye hukuk dışı eylemlerde bulunma yolunda talimat vermediğini belirtirken, şiddeti teşvik ettiği yolundaki iddiaları reddetti.

100 sandalyeli Senato'da Cumhuriyetçilerin 50, Demokratların 48 temsilcisi bulunuyor. Bağımsız İki temsilci de Demokratlarla birlikte hareket ediyor. Trump'ın azledilmesi için 3'te 2'lik çoğunluk gerekiyor. Bu nedenle de Senato'daki yargılamanın hızlıca sona ermesi ve Trump'ın lehinde karar çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu arada Trump'ın yargılama süreci öncesi Başkent Washington DC'de güvenlik önlemleri artırıldı. Ulusal Muhafızlar 6 Ocak kuşatmasına hedef olan Kongre binasının içinde ve dışında devriye geziyor.