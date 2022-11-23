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Son dakika... ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

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#ABD#Virginia#Dünya
Son dakika... ABDde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 08:36

ABD'nin Virginia eyaletinde bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

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ABD'nin Virginia eyaletindeki Chesapeake kentinde bir süpermarkette silahlı saldırı düzenlendi.

Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi.

Chesapeake polisi tarafından yapılan açıklamada "Chesapeake Polisi, saldırı olayını doğruladı" denilirken, saldırının yerel saatle 22.12'de meydana geldiği bildirildi.

Polis sözcüsü Leo Kosinski, olayın mağazanın içinde meydana geldiğine inanıldığını ve saldırganın tek başına hareket ettiğini söyledi.

Olayda 10 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu belirtilirken, saldırganın daha sonra da kendini vurduğu bildirildi.

Öte yandan geçtiğimiz salı günü ABD'nin Colorado eyaletindeki bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda da 5 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı.

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