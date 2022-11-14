Son dakika... ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2022 12:47
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ABD'nin Virginia eyaletinde bir üniversite kampüsünde silahlı saldırı meydana geldi. İlk belirlemelere göre, saldırı nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Yerel Polis 2 kişinin ise yaralandığını duyurdu.
Virginia Üniversitesi'nin Charlottesville'deki ana kampüsü silahlı saldırıya sahne oldu.
Saldırı nedeniyle 3 kişinin öldüğü iki kişinin ise yaralandığı açıklandı.
Üniversite öğrencisi olduğu belirtilen saldırganın yakalanması için operasyon başlatıldı.
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