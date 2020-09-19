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Dünya
DHA
Haber Giriş: 19.09.2020 - 11:38 | Son Güncelleme:

Son dakika: ABD'de silahlı saldırı, ölü ve yaralılar var!

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Son dakika: ABD'de silahlı saldırı, ölü ve yaralılar var!
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ABD'nin New York eyaletindeki Rochester kentinde bir evin arka bahçesinde silahlı saldırı yaşandı.

ABD’nin New York eyaletinin Rochester şehrinde bir partide gerçekleşen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Olayla ilgili polisin yaptığı açıklamada, 100’den fazla kişinin katıldığı ‘yasadışı’ yapılan büyük bir partide silahlı saldırı gerçekleştiği ifade edildi.

Saldırı sonucu 1 erkek ve 1 kadının hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, saldırganın ise kaçtığı ifade edildi.

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