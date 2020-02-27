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Dünya
AA
Haber Giriş: 27.02.2020 - 01:00,Son Güncelleme:/

Son dakika... ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var

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Son dakika... ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var
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ABD'nin Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde düzenlenen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Milwaukee kentinde meydana gelen silahlı saldırıda aralarında saldırganın da olduğu 7 kişi öldü.

Milwaukee Polis Departmanının Twitter hesabından yapılan açıklamada ise polisin “kritik bir olaya” müdahale ettiği bildirildi ve vatandaşlardan o bölgeden uzak durmaları istendi.

Saldırının nedeni ve saldırganın kimliğine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Son dakika... ABDde silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var

 

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