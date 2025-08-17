Son dakika... ABD'de silahlı saldırı

×
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2025 12:22

ABD'nin New York kentinde silahlı saldırı meydana geldiği bildirildi. New York polisi, en az 7 kişinin yaralandığını belirtti. Polis, zanlıyı her yerde aradıklarını kaydetti.

ABD'nin New York kentindeki Brooklyn bölgesinde silahlı saldırı meydana geldi. New York Polis Departmanı, ABD saati ile 03.30 sularında meydana gelen saldırıda en az 7 kişinin yaralandığını açıkladı. 

Crown Heights semtinde meydana gelen saldırının ardından bölgeye polislerin ve acil servis ekiplerinin gönderildiği bildirildi. Acil servistenn yapılan açıklamada, yaralıların hastaneye nakledildiği belirtildi ancak durumları hakkında bilgi verilmedi.

Yerel basın zanlının olay yerinden kaçtığını aktarırken polis, her yerde zanlıyı aradıklarını kaydetti. Polis ayrıca, semt sakinlerinin bölgeden uzak durmaları çağrısında bulundu. Bir görgü tanığı, sokakların polis kordonu altına alındığını söyledi.

#ABD#New York#Silahlı Saldırı

