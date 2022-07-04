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Son dakika: ABD'de korku dolu anlar! Bağımsızlık Günü yürüyüşünde silah sesleri...

#ABD#Bağımsızlık Günü#Silah

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde düzenlenen Bağımsızlık Günü yürüyüşünde silah sesleri duyuldu. Bölgeden gelen ilk haberlere saldırıda en az 10 kişinin yaralandığı belirtiliyor

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Saldırı Chicago'nun 15 kilometre kuzeyindeki Highland Park bölgesinde gerçekleşti. Yetkililer Bağımsızlık Günü Yürüyüşü'nün iptal edildiğini açıklarken, vatandaşlara şehir merkezinden uzak durmaları çağrı yaptılar. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde silah sesleri duyulurken, insanların panik halinde kaçtığı görülürken, saldırıda en az 10 kişinin yaralandığı belirtiliyor

"20-25 EL SİLAH SESİ DUYDUM"

Amerikan yayın kuruluşu CNN'e konuşan Miles Zaremski isimli bir tanık, 20-25 el silah sesi duyduğunu ve kanlar içinde yerde yatan bir kişi gördüğünü söyledi. 

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#ABD#Bağımsızlık Günü#Silah

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