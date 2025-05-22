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Son dakika... ABD'de küçük uçak düştü: 15 eve çarptı!

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#ABD#San Diego#Küçük Uçak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2025 16:44

ABD'nin San Diego şehrinde, küçük bir uçağın yerleşim alanına düştüğü öğrenildi. Yerel medyada yer alan haberlerde uçağın 15 eve çarptığı, evlerin yanı sıra bölgedeki araçların da alev aldığı öğrenildi.

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ABD'nin California eyaletinde bulunan San Diego kentinde küçük bir uçağın yerleşim yerine düştüğü bildirildi.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), "Cessna 550" tipi uçağın yerel saatle 03.45 sularında havalimanı yakınlarındaki yerleşim yerine düştüğünü açıkladı.

Son dakika... ABDde küçük uçak düştü: 15 eve çarptı

Açıklamada, uçaktaki kişi sayısına dair henüz bilgi sahibi olunmadığı ifade edilirken, bu tip uçakların 6 ila 8 kişi taşıma kapasitesine sahip olduğu aktarıldı.

Son dakika... ABDde küçük uçak düştü: 15 eve çarptı

San Diego İtfaiye Departmanı tarafından yapılan açıklamada da kaza anında havanın yoğun sisli olduğu belirtildi.

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Son dakika... ABDde küçük uçak düştü: 15 eve çarptı

Açıklamada, uçağın yerleşim yerine düştüğü, kazada yaklaşık 15 ev ve birkaç aracın alev aldığı bildirilirken, olay yerindeki birkaç sokağın da tahliye edildiği ifade edildi.

Son dakika... ABDde küçük uçak düştü: 15 eve çarptı

Kazada ölen veya yaralananların olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

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#ABD#San Diego#Küçük Uçak

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