Son dakika... ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131 bin 503’e ulaştı

ABD’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 131 bin 503’e yükseldiği duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkede bugüne kadar toplamda 2 milyon 873 bin 681 vakanın tespit edildiği, bunlardan 1 milyon 191 bin 838’inin iyileştiği belirtildi.

Ülkede, 1 milyon 514 bin 340 aktif vaka bulunuyor.