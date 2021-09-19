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Son dakika: ABD'de koronavirüse yakalanan çocuk felç oldu!

#Koronavirüs#Kovid-19#Pandemi
Son dakika: ABDde koronavirüse yakalanan çocuk felç oldu

Kovid-19 ile enfekte olan 8 yaşındaki ABD'li çocuk koronavirüsün nadir görülen oto-bağışıklık hastalığını tetiklemesi sonrası felç oldu. Doktorlar 'Dünyanın her yerinde benzer vakalar görüyoruz' diye uyardı.

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Yaklaşık 2 yıldırı dünyayı pençesinde bulunduran koronavirüs dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

Salgından en çok etkilenen ülke konumunda bulunan ABD'de ise virüse yakalananlar arasında çocukların oranındaki artış dikkat çekiyor.

Kovid-19 ile enfekte olan 8 yaşındaki ABD'li çocuk ise son derece nasir görülen bir durum ile karşı karşıya kaldı.

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Minnesota'da yaşayan Avella Braun Mart ayı başlarında virüse yakalandıktan sonra tüm hayatı değişti. The Mirror gazetesinde yer alan habere göre, Braun koronavirüs nadir görülen oto-bağışıklık hastalığını tetikledikten sonra felç kaldı.

Talihsiz çocuğa vücudun bağışıklık sistemi kendisine saldırarak omurilik ve beynin şişmesine neden olan nadir bir akut yayılmış Ensefalit (ADEM) teşhisi koyuldu.

Avella'nın doktoru Dr. Michael Pitt ağa, 'Buradaki tetikleyici virüsün Kovid-19 olduğuna inanmak için her türlü nedenimiz var' dedi.

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Son dakika: ABDde koronavirüse yakalanan çocuk felç oldu

 

Tıp uzmanları, ilk olarak Haziran ayında koronavirüs ve ADEM arasındaki bağlantıyı kurmaya başladı.

ADEM'in tipik semptomlarının ateş, halsizlik, kusma ve baş ağrısı olduğunun altını çizen uzmanlar, benzer vakaların sadece ABD'de değil başka bölgelerde de görüldüğü konusunda uyarıyor.

Öte yandan Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs bulaşanların sayısı 41 milyon 995 bini geçti.

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Virüs nedeniyle son 24 saatte 2 bin 624 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 672 bin 658'e yükseldi.

California, 4 milyon 486 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 843 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 452 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 67 bin 221 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 60 bin 330, New York'ta 54 bin 672 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 76'sından fazlasına en az bir doz, yüzde 65'ine ise iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 211 milyon 97 binden fazla kişiye ilk doz, 180 milyon 572 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

 

 

 

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#Koronavirüs#Kovid-19#Pandemi