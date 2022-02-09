Son dakika: ABD'de korkutan yangın! Alevler geceyi aydınlattı

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ABD'nin Oklahoma eyaletinde yer alan inşaat halindeki bir binada çıkan yangın saatlerdir devam ediyor.

Oklahoma İtfaiye Departmanı'nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre binanın çatı kaplamasında kauçuk benzeri bir maddenin kullanılması durumu daha da kötüleştirdi.

Binanın bir kısmı yangın nedeniyle çökerken 80'den fazla itfaiyeci yangını kontrol altına almak için saatlerdir mücadele ediyor.

Çevrede bulunan Twitter kullanıcıları yangın sırasında patlama sesi duyduklarını iddia ederken şimdiye kadar resmi bir yaralanma bilgisi gelmedi.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ayrıntılar geliyor...