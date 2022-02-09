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Son dakika: ABD'de korkutan yangın! Alevler geceyi aydınlattı

#Oklahoma#ABD#Yangın

ABD'nin Oklahoma eyaletinde çıkan dev yangın çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın henüz söndürülemedi.

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ABD'nin Oklahoma eyaletinde yer alan inşaat halindeki bir binada çıkan yangın saatlerdir devam ediyor.

Oklahoma İtfaiye Departmanı'nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre binanın çatı kaplamasında  kauçuk benzeri bir maddenin kullanılması durumu daha da kötüleştirdi.

Son dakika: ABDde korkutan yangın Alevler geceyi aydınlattı

Binanın bir kısmı yangın nedeniyle çökerken 80'den fazla itfaiyeci yangını kontrol altına almak için saatlerdir mücadele ediyor.

Çevrede bulunan Twitter kullanıcıları yangın sırasında patlama sesi duyduklarını iddia ederken şimdiye kadar resmi bir yaralanma bilgisi gelmedi.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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#Oklahoma#ABD#Yangın

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