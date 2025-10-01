Son dakika... ABD'de korku dolu anlar: 20 katlı binada patlama

Haberin Devamı

ABD'nin New York kentindeki yüksek katlı binada patlama meydana geldi. Patlamanın gaz patlaması olduğu düşünülürken binanın 20 katlı olduğu kaydedildi.

Associated Press'te (AP) yer alan habere göre, patlamanın meydana geldiği binanın bir kısmı tamamen çöktü. Çöken kısmın yakma bacası olduğu aktarıldı. Çökmenin zeminden çatıya kadar olan kısmın tamamında yaşandığı görüldü.

Kentte acil durum ilan edilirken itfaiye ekiplerinin enkaz arama ve kurtarma faaliyetlerine başladığı bildirildi.

Yetkililer, olayda yaralanan olmadığını bildirdi.