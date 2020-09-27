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Hürriyet
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Dünya
AA
Haber Giriş: 27.09.2020 - 09:24 | Son Güncelleme:

Son dakika... ABD'de içme sularında keşfedildi! Büyük tehlike: Beyin yiyor

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Son dakika... ABD'de içme sularında keşfedildi! Büyük tehlike: Beyin yiyor
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ABD'nin Texas eyaletinde yetkililer, Lake Jackson kenti sakinlerini şebeke suyuna beyin yiyen amip karıştığı için çeşme suyunu kullanmamaları konusunda uyardı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Lake Jackson kentinde şebeke suyunda ölümcül beyin yiyen amip tespit edildi. 

Kent sakinlerinden çeşme suyunu kullanmamalarını isteyen yetkililer, tehlikenin büyük olduğu ve kirli içme suyunun ölüme neden olacağı konusunda uyardı. 

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