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Son dakika... ABD'de hareketli anlar: Gizli Servis silahlı bir kişiyi vurdu

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Beyaz Saray#Gizli Servis
Son dakika... ABDde hareketli anlar: Gizli Servis silahlı bir kişiyi vurdu
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 15:34

AFP haber ajansının geçtiği bilgilere göre, ABD Gizli Servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu.

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ABD Gizli Servis sözcüsü Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişinin vurulduğunu, şahsın hastaneye kaldırıldığını ve durumunun “bilinmediğini” açıkladı.

Sözcü Anthony Guglielmi tarafından X'te yayınlanan açıklamaya göre, Gizli Servis Indiana'dan Washington'a seyahat eden “intihara meyilli” bir şüpheli konusunda daha önce uyarılmıştı. Söz konusu şahıs Beyaz Saray'a çok yakın bir caddede görülünce taraflar arasında silahlı bir çatışma çıktı.

Şahıs Gizli Servis tarafından vuruldu ve yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Olayda herhangi bir personelin yaralanmadığı açıklandı.

Vurulan şüphelinin sağlık durumunun nasıl olduğu bilinmiyor...

 

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#ABD#Beyaz Saray#Gizli Servis

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