Son dakika... ABD'de hareketli anlar: Gizli Servis silahlı bir kişiyi vurdu

ABD Gizli Servis sözcüsü Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişinin vurulduğunu, şahsın hastaneye kaldırıldığını ve durumunun “bilinmediğini” açıkladı.

Sözcü Anthony Guglielmi tarafından X'te yayınlanan açıklamaya göre, Gizli Servis Indiana'dan Washington'a seyahat eden “intihara meyilli” bir şüpheli konusunda daha önce uyarılmıştı. Söz konusu şahıs Beyaz Saray'a çok yakın bir caddede görülünce taraflar arasında silahlı bir çatışma çıktı.



Şahıs Gizli Servis tarafından vuruldu ve yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Olayda herhangi bir personelin yaralanmadığı açıklandı.



Vurulan şüphelinin sağlık durumunun nasıl olduğu bilinmiyor...

Secret Service Uniformed Division Chief Michael Buck provided an on-scene media briefing. Our preliminary statement is below. The @DCPoliceDept will lead the investigation, as they are the primary agency responsible for use-of-force incidents within the District of Columbia. pic.twitter.com/Aqv6djUzbV