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Son dakika... ABD'de deprem! Tsunami alarmı verildi

Güncelleme Tarihi:

#ABD#DEPREM#Tsunami
Son dakika... ABDde deprem Tsunami alarmı verildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 22:11

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası tsunami alarmı verildi

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ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 7 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 10.44 (TSİ 21.44) sularında sahilden yaklaşık 63 kilometre uzakta ve 0.6 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

California'nın kuzeyi ile Oregon eyaletlerinde hissedilen depremin ardından ABD Ulusal Hava Durumu Servisine bağlı Tsunami Merkezinden tsunami uyarısı yapıldı.

ABD'nin en büyük eyaleti California'nın kuzeyinde meydana gelen deprem ve ardından yapılan tsunami uyarısı bölgeyi alarma geçirdi.

Amerikan medyası, tsunami uyarısının en az 5 milyon kişiyi kapsadığını bildirdi.

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#ABD#DEPREM#Tsunami

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