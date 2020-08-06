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Dünya
AA
Haber Giriş: 06.08.2020 - 17:12, Son Güncelleme:

Son dakika! ABD'de Covid-19'dan son 24 saatte 1325 kişi öldü

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Son dakika! ABD'de Covid-19'dan son 24 saatte 1325 kişi öldü
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ABD'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1325 artarak 161 bin 660'a yükseldi.

ABD, Covid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 55 bin 982 artarak 4 milyon 975 bin 279'a ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1325 artarak 161 bin 660'a çıktı.

Ülkede Covid-19'dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 541 bini, test yapılanların sayısı 62 milyon 402 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 862 bin 761 vakayla Brezilya, 1 milyon 977 bin 972 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 532 bin 745 vakayla California, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. California'yı 502 bin 739 vakayla Florida ve 482 bin 101 vakayla Teksas takip ediyor.

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