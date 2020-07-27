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Dünya
AA
Haber Giriş: 27.07.2020 - 17:07,Son Güncelleme:

Son dakika: ABD'de Covid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 449 kişi hayatını kaybetti

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Son dakika: ABD'de Covid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 449 kişi hayatını kaybetti
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ABD'de Covid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 149 bin 856'ya yükseldi.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artışla 149 bin 856'ya yükseldi.

ABD, Covid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 56 bin 155 artarak 4 milyon 373 bin 579'a ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 449 artışla 149 bin 856'ya çıktı.

Ülkede Covid-19 tedavisi görüp iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 90 bini, test yapılan kişi sayısı da 54 milyon 234 bini geçti.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ise ABD'yi 2 milyon 419 bin 901 vakayla Brezilya ve 1 milyon 464 bin 991 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 460 bine yakın vaka ile California Covid-19'dan en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor.

California'yı 440 bine yakın vakayla New York ve 424 bine yakın vakayla Florida takip ediyor.

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