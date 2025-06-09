Son dakika... ABD'de çatışmalar şiddetlendi! Gerilim tırmanıyor: Otoyollar kapatıldı, araçlar ateşe verildi

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Los Angeles kentinde 3 gündür devam eden sınır protestolarında göstericiler ile güvenlik güçleri karşı karşıya gelmeye devam ediyor.

MUHAFIZ SAYISI ARTIRILABİLİR

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla birlikte kente ilk etapta 300 kadar Ulusal Muhafız gönderilirken, yönetimin bu sayıyı artırabileceği belirtildi.

Yerel güvenlik güçlerinin yanı sıra Ulusal Muhafızların da görev yapmaya başladığı kentin belirli bölgelerinde kalabalığın azalmadığı, aksine zaman zaman göstericiler ile polis arasındaki çatışmaların şiddetlendiği belirtildi.

Gümrük muhafaza ekiplerinin çok sayıda düzensiz göçmeni gözaltında tuttuğu Los Angeles şehir merkezindeki Metropolitan Cezaevi gösterilerin odak noktası olurken, halen bu bölgedeki çatışmaların sürdüğü ifade edildi.



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Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), izinsiz toplanmaların "yasa dışı" sayılacağını ve bu göstericilerin gözaltına alınacağını duyurdu.

Öte yandan, güvenlik güçlerinin göstericilere zaman zaman göz yaşartıcı gaz attığı ve plastik mermi kullandığı anlar kameralara yansıdı.



Pazar öğleden sonra protestolarla birlikte polis müdahalesi sertleşti. Polis protestocuları copladı, iterek uzaklaştırdı ve flaş bombaları kullandı. Protestocular ise "ICE topluluklarımızdan defolun" yazılı pankartlar taşıdı.

Bazı gruplar sürücüsüz araçları ateşe verdi. İki aracın, Google’ın otonom araç firması Waymo’ya ait olduğu bildirildi.



LAPD, Arcadia Caddesi’nde araçların durdurulup yakıldığını doğruladı. Polis, protestoları "yasadışı toplantı" ilan ederek çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

LAPD, protestolara katılan bazı kişilerin taş ve şişe attığını, bu nedenle müdahale edildiğini bildirdi. Belediye Başkanı Bass ise, "İnsanların otoyolda olması barışçıl değil. Şiddet barışçıl değil" ifadeleriyle durumu değerlendirdi.



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ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki sınır protestolarını bastırmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını kaydederek, "Ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik bir tehlike görürsek, kanun ve düzeni sağlama konusunda çok sert davranırız." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, New Jersey'de kendisine ait golf tesislerinden Camp David'e geçerken havalimanında basın mensuplarına Los Angeles'taki olayları değerlendirdi.

Trump, Los Angeles'a Ulusal Muhafız gönderdiğini ve gerekirse daha fazla muhafız birliği göndermeye hazır olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı, "Bence bu bir isyandı ve çok kötüydü. Ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik bir tehlike görürsek, kanun ve düzeni sağlama konusunda çok sert davranırız. Kanun ve düzenin sağlandığından emin olmalıyız." şeklinde konuştu.

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California eyaleti ile Los Angeles kentinin Demokrat yöneticilerini suçlayan Trump, bu yaşanan olayların devam etmesine asla izin vermeyeceklerini ifade etti.



Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, Trump’ı Ulusal Muhafız konuşlandırmaktan vazgeçirmeye çalıştığını, ancak bu çabalarının sonuçsuz kaldığını açıkladı. Bass, "Emrin verildiğini biliyordum, konuşlandırmayı engellemeye çalışıyordum. Açıkça, bu işe yaramadı," dedi.

Bass, federal güçlerin konuşlandırılmasının kamu güvenliğini sağlamaktan çok, korku ve panik yarattığını vurguladı: "Home Depot’a ve işyerlerine baskınlar yapıp zırhlı araçlarla sokaklara çıktığınızda ebeveynleri çocuklarından ayırıyor ve halkı paniğe sürüklüyorsunuz. Bu açıkça bir politika değil, başka bir gündem."

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Eski Başkan Yardımcısı ve 2024 Demokrat başkan adayı Kamala Harris, Ulusal Muhafızların konuşlandırılmasını "tehlikeli bir tırmanış" olarak değerlendirdi. Harris, "Trump yönetiminin panik ve bölünme yaymaya yönelik acımasız, hesaplı gündeminin bir parçası" dedi.Barışçıl protestolara destek veren Harris, "En temel haklarımızı savunan milyonlarca Amerikalının yanındayım. Protesto, adalet mücadelesinde vazgeçilmezdir" ifadelerini kullandı.



ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler iki gündür devam ederken Trump yönetiminden sert açıklamalar gelmişti.

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ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.