Son dakika: ABD'de bomba alarmı! Washington'daki araç paniğinden sonra Times Meydanı da boşaltıldı...

Son dakika haberine göre ABD'nin başkenti Washington'da Kongre Kütüphanesi yakınında bir aktif bomba tehlikesi nedeniyle bina boşaltıldı.

Kongre Binası'ndaki çalışanların tahliye edildiği de verilen bilgiler arasında.

İngiliz basınında yer alan bilgiye göre paniğe sebep olan alarmın bomba yüklü bir araç yüzünden verildiği iddiası var.

MÜZAKERE SÜRECİ BAŞLADI

CNN'in haberine göre; polis kamyondaki şahısla görüşmek üzere müzakerecileri gönderdi.

CNN Türk Dış Politika Analisti Ali Çınar Washington'dan canlı yayına katılarak olayla ilgili şu bilgileri verdi:

"Bombalı araç ihbarı nedeniyle kongre kütüphanesiyle birlikte kongre Binası da boşaltıldı. Zira civarda kongrenin birçok farklı noktada binaları bulunuyor. Öte yandan kongre binalarındaki personel de tehlikeye karşı hızla tahliye edildi.

Şüphelinin aracı bırakıp kaçtığıyla ilgili resmi bir açıklama yok. Kongre civarında ortalık beklenmedik bir anda ortalık karıştı. Polis, 20-25 dakika sonra açıklama yapacak gibi görünüyor.



Ulusal Muhafız Güçleri eskiden burada görev yapıyordu. 2 ay önce ise Ulusal Muhafız Güçleri'nin artık bölgede görev yapmayacağı açıklanmıştı. Yavaş yavaş emniyet güçlerinin tedbirleri azalttığını görüyorduk.

Şu an bir panik havasıyla arkadaşlardan da mesaj geliyor. Mesajlarda kongreyi panik havasıyla boşalttık ifadeleri var."



NEW YORK'TA DA ŞÜPHELİ PAKET ALARMI



New York Polis Departmanı, Times Meydanı'nın şüpheli paket nedeniyle bazı cadde ve sokakların kapatıldığını duyurdu.



New York Polis Departmanı'nın (NYPD) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Broadway ve 7. Cadde ile 45. ve 48. sokakların olduğu alandan "polis soruşturması" nedeniyle kaçınılması istendi.



Yerel medyada da Times Meydanı'ndaki açık oturma alanına metal bir kutu fırlatılmış olabileceği ancak NYPD bomba imha ekibinin yakından inceleme yaptığı haberleri yer aldı.

