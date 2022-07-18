Son dakika... ABD'de bir silahlı saldırı daha! 4 kişi hayatını kaybetti

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ABD'nin Indiana eyaletine bağlı Indianapolis şehrindeki Greenwood Park Alışveriş Merkezi'ne gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Yaralananların arasında 12 yaşında bir kız çocuğunun da olduğu öğrenildi.



Greenwood Polis Departmanından Şef Jim Ison, kimliği belirlenemeyen silahlı adamın elindeki tüfekle alışveriş merkezinin yemek alanına girdiğini ve ateş açtığını söyledi.



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Saldırıyı gerçekleştiren şahıs polis tarafından vurularak öldürülürken saldırganın üzerinden çok sayıda dolu şarjör çıktı.Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekiplerinin sevk edilmesi üzerine yaralılar hastaneye kaldırılırken polisin olay yeri incelemeleri sürüyor...

ABD'Yİ SARAN ŞİDDET DALGASI: HER YIL 40 BİN KİŞİ ÖLÜYOR

Gun Violence Archive'in raporuna göre ABD'de her yıl 40 bin kişi ateşli silahlardan dolayı hayatını kaybediyor. ABD'yi saran şiddet dalgası kapsamında son olarak silahlı bir şahıs 4 Temmuz geçit törenini hedef almış ve 7 kişi hayatını kaybetmişti.

TEXAS KATLİAMININ RAPORU AÇIKLANDI

Öte yandan ABD'nin Texas eyaletindeki bir okulda 24 Mayıs'ta gerçekleştirilen ve 19 öğrenci ile 2 öğretmenin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin bir soruşturma raporu yayımlandı. ABD Eyalet Temsilciler Meclisi'nden Texas House Komitesi tarafından hazırlanan rapora göre, okuldaki yetkililer tarafında "sistemik arızalar" olduğu sonucuna varıldı. Raporda, olay yerindeki yetkililerin "genel olarak yetersiz bir yaklaşımı" olduğu vurgulandı.

Toplamda 21 kişinin ölümüyle sonuçlanan Texas'ın Uvalde kasabasındaki Robb İlköğretim Okulu'ndaki saldırı hakkındaki rapor, önce katliamda hayatlarını kaybedenlerin ailelerine iletildikten sonra bugün kamuoyuyla paylaşıldı. Raporda, okulun silahlı bir saldırgan riskine karşı yeterince hazırlanmadığı ve okulun güvenlik politikalarına aykırı olarak, "kapıları açık bırakma alışkanlığına" sahip olduğu sonucuna vardı. Texas House Komitesi, yaklaşık 80 sayfadan oluşan raporda, saldırı sırasında ve sonrasında yaşananların en eksiksiz şekilde ortaya koyulduğunu söyledi.