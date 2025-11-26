×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika... ABD'de Beyaz Saray yakınlarında vurulan 2 ulusal muhafız askerinin öldüğü bildirildi

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Beyaz Saray#Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2025 23:14

Son dakika haberi... ABD'nin başkenti Washington'da vurulan 2 ulusal muhafız askerinin hayatını kaybettiği bildirildi. Batı Virginia Eyaleti Valisi, Beyaz Saray yakınlarındaki silahlı saldırıda iki ulusal muhafız askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Beyaz Saray güvenlik gerekçesiyle giriş ve çıkışlara kapatılrken ABD Başkanı Trump, saldırıyı gerçekleştiren kişi için "hayvan" ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

ABD'nin başkenti Washington'da 2 Ulusal Muhafız askerinin vuruldu.

Batı Virginia Eyaleti Valisi, Beyaz Saray yakınlarındaki silahlı saldırıda iki ulusal muhafız askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Son dakika... ABDde Beyaz Saray yakınlarında vurulan 2 ulusal muhafız askerinin öldüğü bildirildi
Washington D.C. Polis Departmanı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, olaya ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, olayı doğrulayarak Bakanlığın olayı soruşturduğunu bildirdi.

Son dakika... ABDde Beyaz Saray yakınlarında vurulan 2 ulusal muhafız askerinin öldüğü bildirildi
TRUMP'TAN OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Haberin Devamı

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından olaya ilişkin bir açıklama yaptı.

Trump, iki Ulusal Muhafız askerinin hastanede tedavi altında olduğunu belirterek, saldırıyı gerçekleştiren kişi için "hayvan" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, saldırganın da yaralı olduğunu ve "ağır bir bedel ödeyeceğini" belirtti.

Son dakika... ABDde Beyaz Saray yakınlarında vurulan 2 ulusal muhafız askerinin öldüğü bildirildi

Son dakika... ABDde Beyaz Saray yakınlarında vurulan 2 ulusal muhafız askerinin öldüğü bildirildi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Beyaz Saray#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!