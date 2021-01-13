Son dakika... ABD'de Başkan Trump'ın görevden alınması görüşülüyor... Dünya Washington'dan gelen görüntüleri konuşuyor!

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ABD'de Başkan Donald Trump'ın azledilmesinin görüşüleceği Temsilciler Meclisi oturumunun başladığı bildirildi. Başkent Washington DC'de geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Kongre binası ve çevresinde güvenliğin sağlanması için bölgeye yaklaşık 15 bin asker konuşlandırıldı.

Savunma Bakanlığı yetkililerinden Ryan McCarthy, Ulusal Muhafız birliklerinin Kongre Binası çevresinde güvenlikten sorumlu olacağını söyledi.

İSTİHBARAT ÜZERİNE TEDBİR ALINDI

McCarthy, Kongre binasının etrafına konuşlandırılacak askerlerin ağır silah taşıyacağını ve ciddi önlemler alacaklarını belirtti. Bu karar Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile fikir teatisi çerçevesinde alındı.

Pentagon yetkilileri, Trump destekçilerinin yapacağı iddia edilen protestolardan derin endişe duyduklarını söyledi. Yetkililer, bazıları silahlı olacaklarını söyleyen ve çoğu Trump yanlılarından oluşan yaklaşık 16 grubun Washington'da protestolar düzenlemek için harekete geçeceği istihbaratı aldıklarını aktardı.

AZİL GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Başkan Trump destekçilerinin 6 Ocak günü Kongre'yi basmalarının ardından ülkede sular durulmuyor. Demokatlar ve bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri Trump'ın görevden alınması gerektiğini ifade ederken, yasal süreci başlattı.

3 Kasım'da yapılan seçimi kaybeden Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump, 20 Ocak'taki devir-teslim töreniyle koltuğunu Demokratların adayı seçilmiş Başkan Joe Biden'a devredecek.

Ancak yaşanan olayların Trump'ın kışkırtmasıyla meydana geldiğini düşünenler, Başkan'ın 20 Ocak'tan önce koltuğu yardımcısı Mike Pence'e bırakması gerektiğini söylüyordu.

Bu isimlerin arasında Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi de var. New York Times, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ndeki Grup Başkanı Mitch McConnell'in de Trump'ın azledilmesi taraftarı olduğunu yazdı.

Temsilciler Meclisi'nin üç kıdemli Cumhuriyetçi üyesi; Liz Cheney, John Katko ve Adam Kinzinger de azil sürecine destek vereceklerini açıkladılar.

PENCE DEMOKRATLARIN ÇAĞRISINI REDDETTİ

Ancak Mike Pence, Anayasa'nın ek 25. Maddesi'ne dayanarak Trump'ın görevden alınması yolunda adım atmayacağını açıkladı. Pence, Başkan'ın görevini yapacak durumda olmaması halinde yetkiyi yardımcısına devreden 25 Madde'yi yürürlüğe sokmanın ABD çıkarlarına uygun olmadığını savundu.

Başkan Yardımcısı Pence, Trump'ın görevden almaya yanaşmayınca Demokratlar Trump'ın azledilmesine yönelik süreci başlattı. Temsilciler Meclisi'nde bugün Trump'ın azledilmesi yolunda karar çıkarsa, ABD Senatosu'nun da bu kararı oylaması gerekiyor. Ancak Senato'nun azil gündemiyle Başkanlık görevinin teslim edileceği 20 Ocak'tan önce toplanması ihtimali düşük görünüyor.

SENATO DA DEĞİŞECEK VE...

20 Ocak'ta ABD Senatosu da Başkan'la birlikte değişecek. Mevcut Senato bu tarihe kadar, Meclis'ten geçecek olası bir azil kararını Başkan değişiminden önce oylayamazsa görevi yeni Senato alacak.

Yeni kurulacak Senato'da çoğunluk, yeni Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de katılımıyla bir farkla Demokratlar'da olacak. Bu Senato aritmetiği ise, Trump'ın görevi bırakmasının ardından da olsa azledilmesinin önünü açacak.



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