Son dakika... ABD'de 2 İsrailli diplomat silahlı saldırıda öldürüldü! Kurbanların kimlikleri belli oldu: Trump ve Netanyahu'dan ilk mesajlar

Görgü tanıkları olayın nasıl yaşandığını anlattı

Başkent Yahudi Müzesi'ndeki etkinliğe katılanlar silahlı saldırı anına ilişkin bilgi verdi. Katılımcılar, ilk başta silah seslerini duyduklarında ne olduğunu anlayamadıklarını belirtti ve saldırı sonrası müzeye doğru koşan bir adam gördüklerini kaydetti.



28 yaşındaki Sara Marinuzzi, "Etkinlik bitmek üzereyken dışarıdan gelen silah sesleri duyduk" dedi. Marinuzzi adamın güvenlik görevlilerinden polis çağırmalarını istediğini belirtti. Marinuzzi'nin aktardığına göre, şüpheli "Bunu ben yaptım, Gazze için yaptım. Filistin'e özgürlük!" diye bağırmaya başladı.

CNN International'a demeç veren Paige Siegel adlı bir diğer katılımcı da adamla kısa bir konuşma yaptığını anlatarak, "Kendisine bir şey olup olmadığını sordum. Polisi aramamız gerektiğini söylüyordu ama normal görünüyordu" açıklamasını yaptı. Siegel, "Onunla konuştuğumda o kadar sarsılmış görünüyordu ki asla fail olabileceğini düşünmedim" dedi.



31 yaşındaki Yoni Kalin ise "İlk başta olay yerinden kaçan bir görgü tanığı olduğunu düşündük" diye konuştu. Kalin, adamın davranışlarının dengesiz olduğunu fark ettiklerini, ancak tehlikeli görünmediğini ekledi. Kalin, "Korkunç bir andı. Karşımızdakinin saldırgan olduğunu fark edememiştik" ifadelerini kullandı.