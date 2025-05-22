Son dakika... ABD'de 2 İsrailli diplomat silahlı saldırıda öldürüldü! Kurbanların kimlikleri belli oldu: Trump ve Netanyahu'dan ilk mesajlar

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CNN International'ın haberine göre, görgü tanıkları, silahlı saldırganın ilk başta bir kurban sanıldığını ve binaya girmesine izin verildiğini belirtti. Olay nında müzede bulunan tanıklardan Katie Kalisher, "Silah sesleri duyduk ve sonra bir adam içeri girdi. Çok sıkıntılı görünüyordu. İnsanlar onunla konuşuyor ve onu sakinleştirmeye çalışıyordu. Sonunda oturduğum yere geldi ve ben de tam olarak 'suya ihtiyacın var mı? İyi misin?' diye sordum" açıklamasını yaptı.
Tanık Yoni Kalin de bir güvenlik görevlisinin "tesadüfen bu adamın içeri girmesine izin verdiğini" dile getirdi. Kalin, "Sanırım onun bir kurban olduğunu düşünüyorlardı" dedi. Kalin, "(Saldırgan) şoktaydı ve etkinlikteki bazı insanlar ona su getirdiler. Onu oturttular. 'İyi misin? Vuruldun mu? Ne oldu?' dediler. O ise 'Biri polisi arasın' dedi." diye konuştu. Görgü tanıkları, adamın çantasından Filistinlilere ait bir kefiye çıkardıktan sonra gözaltına alındığını ve silahlı saldırının sorumluluğunu üstlendiğini bildirdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hayatını kaybeden iki İsrail büyükelçilik çalışanının ailelerine taziye dileklerini Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a iletti. Macron, taziye mesajında "Washington DC'deki İsrail büyükelçiliğinin iki üyesi, Yahudi Müzesi önünde gerçekleşen antisemitik saldırıda hayatlarını kaybetti. Başkan Herzog'a, mağdurların aileleri ve sevdikleri için düşüncelerimizi ilettim" dedi.
ABD'de gerçekleşen saldırı, Avrupa ülkeleri tarafından kınandı.
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, başkent Washington DC'deki saldırıya ilişkin "İki İsrail elçilik personelinin öldürülmesinden dehşete düştüğünü" belirtti. Lammy, İngiltere'nin "dehşet verici, antisemitik suçu" kınadığını ifade etti.
İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, saldırıyı kınarken İtalya'nın İsrail'in yanında olduğunu söyledi.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, saldırıyı "aşağılık bir eylem" olarak nitelendirdi. Merz, olayı "en sert şekilde" kınadı.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, silahlı saldırıyı kınadı ve olayı "barbarlık" olarak nitelendirdi. Barrot, "hiçbir şey böyle bir şiddeti haklı gösteremez" dedi.
Başkent Yahudi Müzesi'ndeki etkinliğe katılanlar silahlı saldırı anına ilişkin bilgi verdi. Katılımcılar, ilk başta silah seslerini duyduklarında ne olduğunu anlayamadıklarını belirtti ve saldırı sonrası müzeye doğru koşan bir adam gördüklerini kaydetti.
28 yaşındaki Sara Marinuzzi, "Etkinlik bitmek üzereyken dışarıdan gelen silah sesleri duyduk" dedi. Marinuzzi adamın güvenlik görevlilerinden polis çağırmalarını istediğini belirtti. Marinuzzi'nin aktardığına göre, şüpheli "Bunu ben yaptım, Gazze için yaptım. Filistin'e özgürlük!" diye bağırmaya başladı.
CNN International'a demeç veren Paige Siegel adlı bir diğer katılımcı da adamla kısa bir konuşma yaptığını anlatarak, "Kendisine bir şey olup olmadığını sordum. Polisi aramamız gerektiğini söylüyordu ama normal görünüyordu" açıklamasını yaptı. Siegel, "Onunla konuştuğumda o kadar sarsılmış görünüyordu ki asla fail olabileceğini düşünmedim" dedi.
31 yaşındaki Yoni Kalin ise "İlk başta olay yerinden kaçan bir görgü tanığı olduğunu düşündük" diye konuştu. Kalin, adamın davranışlarının dengesiz olduğunu fark ettiklerini, ancak tehlikeli görünmediğini ekledi. Kalin, "Korkunç bir andı. Karşımızdakinin saldırgan olduğunu fark edememiştik" ifadelerini kullandı.
FBI Başkan Yardımcısı Dan Bongino, saldırgan Elias Rodriguez'in DC Metropolitan Polisi ve FBI'ın ortak Terörle Mücadele Görev Gücü tarafından sorgulandığını duyurdu. Bongino, saldırının FBI'ın Washington Saha Ofisi yakınlarında gerçekleştiğini ve FBI polis memurlarının derhal olay yerine gelerek insanların güvenliğini sağladığını belirtti. Olaya ilişkin X hesabından açıklamay yapan Bongino, "İlk göstergeler bunun hedefli bir şiddet eylemi olduğu yönünde" diye yazdı.
İsrail'in ABD Büyükelçiliği, ölen diplomatların Yaron Lischinsky ve Sarah Milgrim isimli iki çalışanları olduğunu bildirdi. Diplomatların fotoğraflarını paylaşan Büyükelçilik, hayatını kaybeden isimlerin "arkadaşları ve çalışanları olduğunu" belirterek, genç çiftin "hayatlarının en güzel döneminde olduğunu" vurguladı.
Açıklamada, "Büyükelçiliğin bütün çalışanları saldırı nedeniyle perişan oldu ve yürekleri parçalandı" ifadelerine yer verilirken, şunlar kaydedildi:
"Bu yıkıcı kayıp karşısında duyduğumuz derin acıyı ve dehşeti hiçbir kelime ifade edemez. Kalplerimiz aileleriyle birlikte. Büyükelçilik bu korkunç zamanda kurbanların ailelerinin yanında olacak."
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Washington'da gerçekleşen silahlı saldırıyla ilgili Avrupa ülkelerini ve uluslararası kuruluşları suçladı. Saar, son dönemde artan antisemitik söylemlerin bu tür saldırıları tetiklediğini öne sürdü. 7 Ekim'den bu yana devam eden süreçte İsrail aleyhine yapılan açıklamaların "zehirli bir propaganda" haline geldiğini savunan Saar, Gazze'deki saldırılarına yönelik eleştirilerin, Yahudi karşıtlığını körüklediğini ve şiddet eylemlerine zemin hazırladığını iddia etti.
Saar, bazı ülkelerin liderlerinin İsrail'i "soykırım" ve "insanlığa karşı suç" gibi ifadelerle suçladığını belirterek, bunları "modern dönemin kanlı iftiraları" olarak nitelendirdi. Saar, bu tür söylemlerin, Yahudi karşıtı saldırıları meşrulaştırdığını ve şiddeti teşvik ettiğini öne sürdü.
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Washington'daki bir Yahudi müzesinin dışında gerçekleşen ve iki İsrail büyükelçiliği çalışanının hayatını kaybettiği saldırının kendisini "şoke ettiğini" söyledi. Kallas, X'te paylaştığı mesajında, "Toplumlarımızda nefret, aşırılıkçılık veya antisemitizme yer yoktur ve olmamalıdır. Kurbanların ailelerine ve İsrail halkına başsağlığı diliyorum" diye yazdı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv'in dünya çapındaki büyükelçiliklerinde ve diplomatik misyonlarında güvenliğin artırılması için talimat verdiğini duyurdu ve saldırıyı İsrail'e karşı bir "kışkırtma girişimi" diye yorumladı. İsrail Başbakanı, saldırının ardından "şokta olduğunu" dile getirdi.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da İsrail'in "teröre" boyun eğmeyeceğini belirterek, Washington'daki bir Yahudi müzesinin dışında gerçekleşen saldırıdan "dehşete düştüğünü" kaydetti. Saar, ABD makamlarıyla temas halinde olduklarını açıklayarak, "Dünya genelindeki İsrailli temsilciler, özellikle bu dönemde, sürekli olarak artan risklere maruz kalıyorlar. İsrail teröre teslim olmayacak" dedi.
İsrail'in Washington Büyükelçiliği yetkilileri, silahlı saldırıda hayatını kaybeden iki kişinin yakın zamanda nişanlanmayı planlayan genç bir çift olduğunu bildirdi. İsrail'in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter, saldırıda ölen genç erkeğin bu hafta bir nişan yüzüğü aldığını ve niyetinin önümüzdeki günlerde sevgilisine Kudüs'te evlenme teklif etmek olduğunu belirtti.
Büyükelçi, "Hayatlarının en mutlu döneminde olan bu genç çift, şiddetin kurbanı oldu" ifadesini kullanırken, şüphelinin müzedeki etkinliğe katılım durumuyla ilgili kesin bir bilgiye sahip olmadığını söyledi.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Washington'daki saldırıya dair açıklama yaptı. "Terör ve nefretin İsrail'i yıkamayacağını" söyleyen Herzog, suikastlar nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirtti.
Herzog, saldırının İsrail'i "mevcut politikalarından saptırmayacağını" bildirerek, şunları sözlerine ekledi:
"Bu, İsrail büyükelçiliğinin iki genç çalışanının hayatına mal olan aşağılık bir nefret ve antisemitizm eylemidir. ABD ve İsrail, halkımızı ve ortak değerlerimizi savunmak için birleşecek. Terör ve nefret bizi parçalamayacak."
Saldırganın diplomatlara defalarca ateş ettiğini belirten görgü tanıkları, saldırganın daha sonra Yahudi müzesine girmeye çalıştığını aktardı. ABD polisi, şahsın müzeye girerken yakalandığını bildirdi. Yetkililer, şüphelinin 30 yaşındaki Elias Rodriguez olduğunu tespit etti. saldırganın Chicagolu olduğu öğrenildi.
NBC News'ün haberine göre, saldırı müzenin düzenlediği bir etkinlik sırasında gerçekleşti. DC Metropolitan Polis Departmanı müzenin, FBI'ın Washington saha ofisine yakın bir konumda bulunduğu bilgisini paylaştı. ABD Başsavcısı Pam Bondi de sosyal medya paylaşımında olay yerinde incelemelerde bulunduğunu duyurdu.
Washington Polis Şefi Pamela Smith gazetecilere yaptığı açıklamada, "Saldırının şu anda gözaltında bulunan tek bir şüpheli tarafından gerçekleştirildiğine inanıyoruz" diye konuştu. Polis, biri kadın biri erkek iki diplomatın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirtti.
Smith, saldırıdan önce şüphelinin müzenin dışında ileri geri yürüdüğünü tespit ettiklerini açıklayarak, "Dört kişilik bir gruba yaklaştı, bir tabanca çıkardı ve ateş açtı. Saldırının ardından şüpheli müzeye girdi ve güvenlik tarafından gözaltına alındı" dedi. Saldırganın gözaltına alındığı sırada üzerinde Filistin kefiyesi bulunduğunu açıklayan DC polisi, tutuklama esnasında şahsın "Filistin'e özgürlük" diye bağırdığını ifade etti.
Trump, olaya ilişkin bir açıklama yaparak, iki İsrailli diplomatın öldürülmesini kınayarak, olayı "korkunç" olarak tanımladı. Truth Social platformundan yaptığı açıklamada, "ABD'de nefret ve radikalizmin yeri olmadığının" altını çizen Trump, "Açıkça antisemitizme dayanan bu korkunç DC cinayetleri hemen sona ermeli!" mesajını paylaştı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da X'te bir mesaj yayımladı ve yetkililerin cinayetlerden "sorumlu olanları bulacağını" söyledi. Rubio, "Bu, korkakça ve antisemitist bir şiddet eylemiydi. Kuşkunuz olmasın, bütün sorumluları bulup adalete teslim edeceğiz" açıklamasını yaptı.
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, yaptığı açıklamada saldırganın en kısa sürede adalete teslim edileceğini vurguladı. Noem, X hesabından yaptığı açıklamada, 2 elçilik çalışanının Washington'daki Yahudi Müzesi yakınlarında "anlamsız" bir şekilde öldürüldüğünü belirtti.
Olayın incelendiğini aktaran Noem, "Bu ahlaksız faili adalete teslim edeceğiz" ifadesini kullandı. Federal ve yerel kolluk kuvvetleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. ABD medyasında yayınlanan görüntülerde, bölgede çok sayıda güvenlik görevlisinin olduğu görüldü.