Son dakika: ABD Wagner’i resmi olarak "uluslararası suç örgütü" ilan etti

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ABD, Rusya’ya yeni yaptırımlar uyguladı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşma kapasitesini azaltmak amacıyla, yeni yaptırımlar uygulandığı duyuruldu. Bakanlık, Rus paralı asker şirketi Wagner’i resmen uluslararası suç örgütü olarak ilan edildiğini aktararak, Wagner’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı savaşını desteklediğine ve dünya çapında Rusya destekli muharebe operasyonlarına katıldığına dikkat çekti. Putin’in Ukrayna’daki savaşı sürdürmek için Wagner’e güvendiğini ifade eden bakanlık, Wagner’in ayrıca Afrika'daki ülkelere müdahale ettiğini, istikrarsızlaştırdığını, yaygın insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiğini ve ülkelerin doğal kaynakları gasp ettiğini açıkladı.

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Bakanlık, aralarında Wagner ve Wagner’in Başkanı Yevgeniy Prigozhin’in de aralarında bulunduğu 6 kişi ve 12 kuruluşa yaptırım uygulandığı belirtti.

Hazine Bakanı Janet Yellen yaptığı açıklamada, Wagner'e yönelik genişletilmiş yaptırımlar ile Rus ordusuna yardım eden şirketlere yönelik yeni yaptırımların Putin'in savaş makinesini silahlandırma ve donatma yeteneğini daha da engelleyeceğini vurguladı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN 9 KİŞİ VE 14 KURULUŞA YAPTIRIM



Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Wagner ve Wagner’in Başkanı Yevgeniy Prigozhin ile bağlantılı 5 kuruluş ve 1 kişiye yaptırım uygulandığı ifade edilerek, söz konusu yaptırımlara ek olarak Rus mahkumların Wagner Grubuna alınmasını kolaylaştırdığı için 3 Rus cezaevi yetkilisi ve Rus Oligark Vladimir Potanin ile bağlantılı 1 kişi ve 4 kuruluşunda aralarında bulunduğu toplam 9 kişi ve 14 kuruluşa daha yaptırım uygulandığı duyuruldu. Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Rus ordusu mensubu 531 kişiye de vize kısıtlaması getirildiğini açıkladı.

Hazine ve Dışişleri Bakanlıkları tarafından yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlar arasında, Putin’e yakın isimler, havacılık, uzay, silah, güvenlik ve savunma şirketleri yer alıyor.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, “ABD, Rusya'nın dünya çapındaki saldırganlığına ve diğer istikrarsızlaştırıcı davranışlarına karşı koymada kararlıdır. Bugünün atamaları, Kremlin'in Ukrayna'ya karşı girdiği saldırganlık savaşında, akıl almaz ölüm ve yıkıma neden olan savaş makinesini silahlandırma kabiliyetini daha da engelleyecek” dedi.