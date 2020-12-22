Son dakika…ABD ve İsrail’den nükleer tehdit…8 yıl sonra tansiyon en yüksek seviyede…

Açık kaynak istihbarat bilgilerine göre, USS Georgia (SSGN-729) 154 adet Tomahawk seyir füzesi taşıyabiliyor. Sahip olduğu nükleer reaktör sayesinde onlarca yıl denizde kalabiliyor.

ABD Donanmasından yapılan açıklamaya göre Georgia denizaltısına güdümlü füze kruvazörleri USS Port Royal (CG 73) ve USS Philippine Sea (CG 58) eşlik etti.











ABD’nin bu büyüklükte bir kuvveti en son 8 yıl önce Basra Körfezine giriş yapmıştı. Uzmanlar artan gerilimin büyük krizlere yol açabileceğini düşünüyor.









İSRAİL DE MÜDAHİL OLDU



İsrail basınında çıkan haberlere göre, Mısır’dan geçiş izni alınmasının ardından İsrail Donanmasına ait bir denizaltı Kızıldeniz giriş yaptı. Konuyla ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı.