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Haber Giriş: 22.12.2020 - 09:39 | Son Güncelleme:

Son dakika…ABD ve İsrail’den nükleer tehdit…8 yıl sonra tansiyon en yüksek seviyede…

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Son dakika…ABD ve İsrail’den nükleer tehdit…8 yıl sonra tansiyon en yüksek seviyede…
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Son dakika haberleri… İran’ın nükleer çalışmalarına hız verdiği iddiaları ve tarafların birbirini giderek daha sert bir şekilde tehdit etmesi bölgedeki tansiyonu artırdı. ABD donanmasından yapılan resmî açıklamaya göre USS Georgia nükleer denizaltısı Hürmüz boğazından geçerek Basra körfezine giriş yaptı. Denizaltıya USS Port Royal ve USS Philippine Sea kruvazörleri eşlik etti.

Açık kaynak istihbarat bilgilerine göre, USS Georgia (SSGN-729) 154 adet Tomahawk seyir füzesi taşıyabiliyor. Sahip olduğu nükleer reaktör sayesinde onlarca yıl denizde kalabiliyor.

ABD Donanmasından yapılan açıklamaya göre Georgia denizaltısına güdümlü füze kruvazörleri USS Port Royal (CG 73) ve USS Philippine Sea (CG 58) eşlik etti.


Son dakika…ABD ve İsrail’den nükleer tehdit…8 yıl sonra tansiyon en yüksek seviyede…


ABD’nin bu büyüklükte bir kuvveti en son 8 yıl önce Basra Körfezine giriş yapmıştı. Uzmanlar artan gerilimin büyük krizlere yol açabileceğini düşünüyor.

Son dakika…ABD ve İsrail’den nükleer tehdit…8 yıl sonra tansiyon en yüksek seviyede…



İSRAİL DE MÜDAHİL OLDU

İsrail basınında çıkan haberlere göre, Mısır’dan geçiş izni alınmasının ardından İsrail Donanmasına ait bir denizaltı Kızıldeniz giriş yaptı. Konuyla ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı.

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