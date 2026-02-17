İsviçre'de kritik zirve: ABD-İran arasında 2. tur! Hamaney'den ABD'ye yönelik sert ifadeler

Haberin Devamı

İran ve ABD arasında Umman'ın aracılığında mesaj alışverişiyle dolaylı görüşmeler Umman'ın Cenevre'deki Büyükelçiliğinde başladı. İran'ın dini lideri Ali Hamaney, görüşmeler başladıktan kısa süre sonra ABD'yi hedef alan ifadeler kullandı.

Cenevre’deki görüşmelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken ABD tarafını ise ABD Başkanı Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil ediyor. ABD heyetinde ayrıca Trump’ın danışmanı Jared Kushner da yer alıyor. Görüşmeler, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi’nin koordinasyonunda yürütülüyor.

İran Dışişleri Bakanlığı, müzakerelerin bu aşamasında İran heyetinde hukuk ve ekonomi alanlarından uzmanlar ile teknik konularda bilgi sahibi yetkililerin de yer aldığını belirtti. Heyetin, İran'a yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılmasına odaklandığı bildirildi.

Erakçi ve Busaidi'nin arasındaki görüşmede, İran'ın nükleer konular ve yaptırımların kaldırılmasının ele alındığı belirtildi. İranlı Bakan, ülkesinin meşru çıkarlarını ve haklarını güvence altına almak ve bölgede barış ve istikrarı korumak için sonuç odaklı diplomasiyi kullanma konusunda kararlı olduğunu Ummanlı mevkidaşına aktardı.

Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ise İran'ın diplomatik yoldaki kararlılığını takdir ederek, bu görüşme turunun başarılı geçeceği umudunu dile getirdi.

HAMANEY’DEN ABD’YE MESAJ

AFP'nin haberine göre, İran’ın dini lideri Hamaney, ABD'nin İran devletini yıkmaya çalıştığını öne sürerek, Trump yönetiminin başarısız olacağını ifade etti. Hamaney, Hürmüz Boğazı'nda konuşlu bir ABD savaş gemisinin batırılabileceğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Ordumuz dünyanın en güçlü ordusudur." dediğini hatırlatan Hamaney, "Dünyanın en güçlü ordusu bile bazen öyle bir tokat yiyebilir ki yerinden kalkamayabilir. Bir uçak gemisinden daha tehlikeli olan, onu denizin dibine gönderebilecek silahtır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin müzakerenin sonucunu baştan belirlediğini belirten Hamaney şunları kaydetti:

"Gelin nükleer enerjiniz hakkında müzakere edelim ve müzakerenin sonucu sizin bu enerjiye sahip olmamanız olsun, diyorlar. Müzakerenin sonucunu baştan belirlemek yanlış ve ahmakça bir iştir. Sen diyorsun ki gel şu konu hakkında konuşalım, anlaşmaya varalım; o halde neden sonucu önceden belirliyorsun ve mutlaka şu sonuca ulaşmalıyız diyorsun? Bu ahmakçadır. ABD başkanları, bazı senatörler ve diğer yetkililer bu ahmakça işi yapmaktadırlar."

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran hükümetini ortadan kaldırma yönündeki söylemlerine yanıt veren Hamaney, "ABD Başkanı son konuşmalarından birinde, ABD'nin 47 yıldır İslam Cumhuriyeti'ni yok etmeyi başaramadığını dile getirdi. Size söylüyorum: Siz de başaramayacaksınız" dedi.

İRAN'DAN MÜZAKERE AÇIKLAMASI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, görüşmelerin ana odağının nükleer başlıklar olduğunu belirtti.

İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasında dün temasların gerçekleştiğini ifade eden Bekayi, bugün de ABD heyeti ile UAEA Genel Müdürü Rafael Grossi arasında benzer görüşmeler yapıldığının bildirildiğini aktardı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi

TRUMP 'MAKUL OLUN' ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

ABD Başkanı Trump, tatilini geçirdiği Florida'dan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

İran'la Cenevre'de yapılacak müzakerelere değinen Trump, kendisinin süreci yakından izlediğini ve görüşmelere dolaylı olarak katılacağını belirtti.

Müzakereler için, "Bu görüşmeler çok önemli olacak. Neler olacağını göreceğiz. İran genellikle çok sert bir müzakerecidir." yorumunu yapan Trump, "Umarım daha makul olurlar. Anlaşma yapmamanın sonuçlarını görmek istemediklerini düşünüyorum, bence anlaşma yapmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

İran'ın daha önce anlaşma yapma fırsatı varken yapmadığını ve bunun karşılığında B-2 uçaklarını göndermek zorunda kaldıklarını ifade eden ABD Başkanı, İran'ın nükleer silah potansiyeline sahip olmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.

İLK TUR 6 ŞUBAT'TA YAPILMIŞTI

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yapılan görüşmeler için "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi." demişti.

Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti.