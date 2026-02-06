×
Dünya Haberleri

ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı

Güncelleme Tarihi:

#İran#ABD#Umman
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Ummanda başladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2026 10:55

ABD ve İran arasındaki görüşmelerin Umman'da başladığı bildirildi. Tarafların bugün düzenlenen ilk görüşmede nükleer başlığı müzakere etmesi bekleniyor.

İranlı ve ABD'li yetkililer, son dönemde tırmanan gerilimin ardından nükleer müzakereler için Umman'da bir araya geldi.

Görüşmede İran tarafını Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'yi ise Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil ediyor.

Görüşmeye Trump'ın damadı Jared Kushner de katılıyor.

ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Ummanda başladı

Jared Kushner

ERAKÇİ, UMMANLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile İran-ABD müzakereleri öncesinde bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede İran-ABD nükleer görüşmeleri dahil ikili ve bölgesel konular ele alındı.

ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Ummanda başladı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi

AL JAZEERA: CENTCOM BAŞKANI MASKAT'TA

Katar merkezli Al Jazeera, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, Umman’ın başkenti Maskat'taki görüşmelere katıldığını bildirdi.

Bölgedeki en kıdemli ABD askerî yetkilisinin görüşmelere katılması, ABD'nin görüşmelere verdiği önemi arttırdığı şeklinde yorumlandı.

NÜKLEER MÜZAKERELER

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakereler, 12 gün süren savaşın ardından yeniden başladı. Haziran 2025'te İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan diplomatik süreç, Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerinin çabalarıyla yeniden canlandırıldı.

Umman'da bugün başlayacak müzakerelerde, uranyum zenginleştirme ve İran'daki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması gibi konular taraflar arasındaki temel anlaşmazlık başlığı olmayı sürdürüyor.

ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Ummanda başladı

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff

TARAFLARIN GÖRÜŞMELERDEKİ TUTUMU

İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde tutma karşılığında yaptırımların kaldırılmasını isterken, ABD ise İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılmasını talep ediyor.

ABD yönetimi ayrıca İran'ın füze programını ve bölgedeki silahlı gruplara desteğini de müzakere masasına getirmek istiyor. İran ise nükleer program dışındaki konuları müzakere etmeyeceğini birçok kez bildirdi.

