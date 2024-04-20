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Son dakika... ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna ve İsrail'e yardımı onayladı

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#ABD#Ukrayna#İsrail
Son dakika... ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna ve İsraile yardımı onayladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2024 22:50

Son dakika haberi... İsrail’e 26,4 milyar dolarlık yardımı içeren 95,3 milyar dolarlık dış yardım paketi bugün Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamayla kabul edildi. Paket, Ukrayna ile Tayvan’a yapılacak yardımları da içeriyor.

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ABD, Gazze Şeridi’ne yönelik bombardımanına devam eden ve savunmasız sivilleri katleden İsrail’e yardımlarını sürdürüyor. Temsilciler Meclisi’nde bugün yapılan oylamada, İsrail, Ukrayna ve Tayvan’a yapılacak yardımları içeren 95,3 milyar dolarlık dış yardım paketi kabul edildi. İsrail’e yapılacak 26,4 milyar dolarlık yardım 58 oya karşı 366 oyla, Ukrayna’ya yapılacak 60,8 milyar dolarlık yardım 112 oya karşı 311 oyla ve Tayvan’a yapılacak 8,1 milyar dolarlık yardım ise, 34 oya karşı 385 oyla meclisten geçti. Yasa tasarısı, Senato'daki oylamanın ardından Biden'ın onayına sunulacak.

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson oylamaların ardından yaptığı açıklamada, tasarının kabul edilmesini kutlayarak, demokrasi için önemli olduğunu belirtti. Johnson, "Başlıca düşmanlarımızdan üçü (Rusya, İran ve Çin) birlikte çalışıyor. Dünyanın dört bir yanında saldırganlık yapıyorlar. Refahımız ve güvenliğimiz için küresel bir tehdit oluşturuyorlar" dedi.

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ZELENSKİY VE NETANYAHU'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisi’nde alınan karar için minnettar olduğunu belirtti. Zelenskiy, 60,8 milyar dolarlık paketin savaşın genişlemesini önleyeceğini, binlerce insanın hayatını kurtaracağını ve her iki ulusun da daha güçlü olmasına yardımcı olacağını vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da oylamanın ardından "İsrail'e iki partiden de güçlü bir destek olduğunu ve ABD’nin Batı medeniyetini de savunduğunu belirterek, "Teşekkürler arkadaşlar, teşekkürler ABD" ifadelerini kullandı.

Son dakika... ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna ve İsraile yardımı onayladı
Onay kararı sonrası Temsilciler Meclisi'nde Ukrayna bayrakları sallandı. 

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#ABD#Ukrayna#İsrail

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