Son dakika... ABD seçimlerine ilişkin Rusya'dan ilk açıklama geldi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, delege sayısı bakımından Demokrat Joe Biden'ın önde gittiği, fakat kritik eyaletlerde oy sayımının devam ettiği ABD seçimlerine ilişkin, netlik olmadığı için henüz bir yorum yapamayacaklarını söyledi.

EN YETKİLİ İSİM: MÜDAHALE KANITI YOK

ABD’de İç Güvenlik Bakanlığı'nın en üst düzey siber güvenlik yetkilisi Christopher Krebs, ABD hükümetin elinde herhangi bir yabancı gücün oy sayımına müdahale ettiğine dair bir kanıt olmadığını söylemişti.

Christopher Krebs yaptığı açıklamada, "Herhangi bir yabancı düşmanın Amerikalıların oy vermesini veya oy pusulalarını değiştirmesini engellediğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını" söyledi.

2016 SEÇİMLERİNDEN SONRA KIYAMET KOPMUŞTU

ABD istihbarat teşkilatları, 2016'da Rusya'nın Donald Trump lehine ABD seçimlerinin sonucunu değiştirme çalışmalarının arkasında olduğu sonucuna varmıştı.

Krebs, "Yabancı aktörlerin devam eden oy sayımını ve sonuçların nihai bildirimini hedefleme veya bozma girişimlerine karşı tetikte kalacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump Demokratları seçimlerde usulsüzlük yapmakla suçlayarak birçok eyalette yasal işlem başlatmıştı, ancak iddialarını destekleyecek bir kanıt henüz sunmadı.