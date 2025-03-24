Son dakika... ABD-Rusya görüşmeleri Suudi Arabistan'da başladı

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Suudi Arabistan medyasından "Al Arabiya" başta olmak üzere çeşitli kaynaklar, Rusya ve ABD heyetlerinin Riyad’da müzakerelere başladığını bildirdi.

Rus haber ajansı TASS, Rus ve ABD heyetlerinin bugün Riyad’da Ukrayna savaşının çözümüne ilişkin görüşmelere başladığını duyurdu.

Görüşmelerde Rus heyetine, Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Grigoriy Karasin ile Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktör Danışmanı Sergey Beseda liderlik ediyor.

Öte yandan, ABD heyetinin, ABD Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Direktörü Michael Anton’un başkanlığında olacağı ve ek olarak ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg’un yardımcıları ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz’un da heyette yer almasının beklendiği ifade edildi.



ATEŞKES VE TAHIL KORİDORU GÜNDEMDE

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ABD Başkanı Donald Trump, üç yıldır devam eden savaşın hızla sona ermesi için çabalıyor ve Riyad'daki görüşmelerin bir atılımın önünü açabileceğini umuyor. Taraflar geçici ateşkes için farklı planlar önerse de, sınır ötesi saldırılar hız kesmeden devam ediyor.

Görüşmelerde genel ateşkes, Karadeniz’de seyrüsefer güvenliği ve tahıl koridoruna geri dönüş de önemli başlıklar arasında.



Rusya tarafı da daha görüşmeler başlamadan beklentinin yüksek tutulmaması yönünde sinyal verdi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov dün Rus devlet televizyonuna yaptığı açıklamada “Henüz yolun başındayız” diyerek olası bir ateşkesin nasıl uygulanabileceği konusunda pek çok ‘soru’ ve ‘nüans’ bulunduğunu söyledi.

Peskov, “Önümüzde zorlu müzakereler var” ifadesini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD-Ukrayna’nın 30 günlük tam ateşkes yerine, sadece enerji tesislerine yönelik saldırıların durdurulmasını önermişti.

UKRAYNA VE ABD RİYAD'DA GÖRÜŞTÜ

Ukrayna ve ABD heyetleri dün akşam Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Riyad'da Ukrayna ile ABD heyetlerinin katıldığı toplantının bittiğini belirtti.

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Umerov, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik konuları görüşmek amacıyla yapılan görüşmenin verimli geçtiğini kaydederek, toplantıda enerji başta olmak üzere önemli konuları ele aldıklarını vurguladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin amacının kalıcı ve adil barışın sağlanması olduğuna işaret eden Umerov, "Bu hedefi gerçeğe dönüştürmek için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.