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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER, DHA
Haber Giriş: 21.06.2021 - 11:36 | Son Güncelleme:

Son dakika: ABD patlayıcı testinde 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı

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Amerika Birleşik Devletleri Donanması, savaş gemisi patlayıcı testinde 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı. Patlamada yaklaşık 18 bin kilogram patlayıcı kullanıldığı bilgisine yer verildi.

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  • Son dakika: ABD patlayıcı testinde 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı
  • Son dakika: ABD patlayıcı testinde 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı
  • Son dakika: ABD patlayıcı testinde 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı
  • Son dakika: ABD patlayıcı testinde 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Amerika Birleşik Devletleri Donanması, ülkenin doğu kıyısında başlattığı ’Tam Gemi Şok Denemeleri’ (Full Ship Shock Trials) tatbikatı kapsamında ilk patlayıcı testini tamamladı.

Patlamada yaklaşık 18 bin kilogram patlayıcı kullanıldı. ABD Jeoloji Kurumu (US Geological Survey), patlamayı 3.9 büyüklüğünde deprem olarak kaydetti.

Uçak gemisi USS Gerald R. Ford, Cuma günü Atlantik Okyanusu’nda seyir halindeyken ilk planlanmış patlayıcı tatbikatını tamamladı.

ABD Donanması, patlamanın geminin şok sertliğini ölçmek için yapıldığını açıkladı. ABD'nin 38'inci başkanı Gerald R. Ford'un adını taşıyan gemi 13 milyar dolar değeri ile en pahalı uçak gemisi unvanının sahibi.

2005'te yapımına başlanan ve tam 12 yıl sonra suya indirilen gemi ABD'nin gelecek planlarında önemli bir yer tutuyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), önümüzdeki dönemde benzer özelliklere ev sahipliği yapan 12 gemi daha inşa etmeyi planlıyor.

Son dakika: ABD patlayıcı testinde 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı

ABD Donanmasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Sınıfının en üst teknolojili uçak gemisi, geminin savaş koşullarına dayanacak şekilde sertleştirilmesini sağlamak için gelişmiş bilgisayar modelleme yöntemleri, testler ve analizler kullanılarak tasarlandı ve bu şok denemeleri, geminin şok sertliğini doğrulamada kullanılan verileri doğruluyor.

Ford’un şok denemeleri, test alanındaki deniz yaşamının bilinen göç kalıplarına saygı göstererek, çevresel azaltma gerekliliklerine uygun bir program dhilinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Doğu Kıyısı açıklarında yürütülüyor.

Ford, ABD Donanması’ndaki en yeni ve en gelişmiş uçak gemisidir. Gemi, Nisan ayında, mürettebatın gerekli tüm testleri tamamladığı, planlanan iyileştirmeleri ve bakımı planlanandan önce tamamladığı ve Ford-Sınıfı sistemlerinin güvenilirliğini artırmak için dersler aldığı 18 aylık başarılı bir teslimat sonrası test ve deneme dönemini kapattı.' 

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