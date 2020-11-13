Son dakika... ABD medyası duyurdu! Ve o eyaletlerde de sonuç belli oldu

Amerikan CNN yayın kuruluşunun projeksiyonuna göre; Biden, Georgia'yı; Trump ise Kuzey Carolina'yı kazandı. Fakat bu gelişme, Demokrat aday Joe Biden başkanlık için gereken 270 delege sayısını zaten aştığı için sonuca etki etmeyecek.

Son tabloda Biden 306, Trump ise 232 delege sayısına ulaşmış durumda. Fakat Başkan Trump ve ekibi seçimin kaybedildiğini henüz kabul etmiş değil.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany katıldığı bir programda, Başkan Trump'ın ocak ayında Joe Biden'ın başkanlık yemin törenine katılıp katılmayacağına ilişkin soruya karşılık, "Ben Trump'ın kendi yemin törenine katılacağını düşünüyorum" dedi.