Son dakika: ABD Kongre binası kapatıldı! Anons geçiliyor... Tehdit tespit edildi!

Reuters'a konuşan bir kaynak, "dış tehdit" tespit edildiğini söyledi. Sosyal medyaya yayınlanan bir videoda, Kongre binasının arkasından duman yükseldiği görülüyor.

Ses sisteminden insanların "dışarıdan gelen bir güvenlik tehdidine" karşı uyarıldığı bilgisi geldi. Kongre binasında ABD Başkanı Biden'ın yemin töreni için provaların yapıldığı öğrenildi.

GİZLİ SERVİSTEN İLK AÇIKLAMA

DC polisi, Kongre binasının yangın nedeniyle tedbiren kapatıldığını duyuran bir açıklama yayınladı.

Gizli Servis, Kongre kompleksinin geçici olarak kapatıldığını ve halka yönelik bir tehdit bulunmadığını duyurdu. Ayrıca dumanların Kongre kampusunden yükselmediği de açıklandı.

Washington DC İtfaiye Departmanı, yakındaki bir sokakta yangın çıktığını ve hemen söndürüldüğünü duyurdu.

ABD medyasında yer alan haberlerde, yangının Kongre binası yakınlarında bulunan evsizlere ait bir kamp alanında çıktığı iddia edildi.

20 Ocak'ta Joe Biden yemin ederek ABD'nin 46'ncı Başkanı olarak göreve başlayacak.

ABD Kongre binası 6 Ocak'ta Başkan Donald Trump yanlılarının saldırısına uğramıştı.

Bu olayın ardından Kongre binası çevresinde güvenlik tedbirleri artırılmış, bölgeye Ulusal Muhafızlar konuşlandırılmıştı.



