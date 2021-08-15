Â Gelen son dakika bilgisine gÃ¶re,ÂABD Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de bulunan bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini tahliye etmeye baÅŸladÄ±.

Reuters'a konuÅŸan ve isminin aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± istemeyen bir yetkili, "Åžu anda binadan ayrÄ±lan kÃ¼Ã§Ã¼k bir grup insan var, personelin Ã§oÄŸunluÄŸu ayrÄ±lmaya hazÄ±r bir ÅŸekilde bekliyor. ElÃ§ilik Ã§alÄ±ÅŸmaya devam ediyor" ifadelerini kullandÄ±.

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