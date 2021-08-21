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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 21.08.2021 - 15:34 | Son Güncelleme:

Son dakika: ABD Kabil Büyükelçiliği'nden vatandaşlarına kritik uyarı

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Son dakika: ABD Kabil Büyükelçiliği'nden vatandaşlarına kritik uyarı

Son dakika haberine göre ABD'nin Kabil Büyükelçiliği'nden ülkede ABD vatandaşlarına kritik bir uyarı yapıldı ve Kabil Havaalanı'na gitmemeleri istendi.

Taliban'ın yönetimi ele geçirdiğini açıklamsıyla birlikte başkent Kabil'de havaalanında binlerce kişi ülkeden kaçabilmek umuduyla günlerdir bekliyor. Havaalanındakilerin arasında ülkeden ayrılmak isteyen Afgan vatandaşlarının yanı sıra Afganistan'da çalışan yabancı ülke vatandaşları da var.

Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre ABD Kabil Büyükelçiliği'nden vatandaşlarına kritik bir uyarı geldi.

ABD'nin Kabil Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Kabil Havalimanı'nın etrafında potansiyel güvenlik tehditleri bulunduğu belirtilerek ABD vatandaşlarının yetkililerden bireysel talimat almadığı sürece şu anda havaalanına gelmemeleri ve havaalanı önündeki kapılardan uzak durmaları istendi.

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