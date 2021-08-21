Son dakika: ABD Kabil Büyükelçiliği'nden vatandaşlarına kritik uyarı

Taliban'ın yönetimi ele geçirdiğini açıklamsıyla birlikte başkent Kabil'de havaalanında binlerce kişi ülkeden kaçabilmek umuduyla günlerdir bekliyor. Havaalanındakilerin arasında ülkeden ayrılmak isteyen Afgan vatandaşlarının yanı sıra Afganistan'da çalışan yabancı ülke vatandaşları da var.

Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre ABD Kabil Büyükelçiliği'nden vatandaşlarına kritik bir uyarı geldi.

ABD'nin Kabil Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Kabil Havalimanı'nın etrafında potansiyel güvenlik tehditleri bulunduğu belirtilerek ABD vatandaşlarının yetkililerden bireysel talimat almadığı sürece şu anda havaalanına gelmemeleri ve havaalanı önündeki kapılardan uzak durmaları istendi.

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