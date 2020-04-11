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Dünya
Haber Giriş: 11.04.2020 - 19:32,Son Güncelleme:

Son dakika... ABD, İtalya’yı geride bırakarak "dünyada en fazla kişinin öldüğü" ülke oldu

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Son dakika... ABD, İtalya’yı geride bırakarak "dünyada en fazla kişinin öldüğü" ülke oldu
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ABD, Kovid-19 salgınında 19 bin 715 can kaybı ile İtalya’yı geride bırakarak "dünyada en fazla kişinin öldüğü" ülke oldu.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, vaka sayısı bakımından dünyada önde giden ABD, can kaybı sıralamasında da ilk sıraya yükseldi.

ABD, yeni tip koronavirüs bağlantılı 19 bin 715 can kaybı ile İtalya'yı geride bıraktı.

ABD'yi 19 bin 468 can kaybıyla İtalya, 16 bin 353 ölümle İspanya takip ediyor.

ABD, 27 Mart'ta da vaka sayısı bakımından Çin ve İtalya'yı geride bırakarak dünyada ilk sıraya yerleşmişti.

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