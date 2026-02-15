ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu: Hint Okyanusu'nda operasyon

Haberin Devamı

ABD Savunma Bakanlığı, Başkan Donald Trump’ın Karayipler'de uyguladığı abluka kapsamında denetimden kaçmaya çalıştığı belirtilen Veronica 3 gemisine gece saatlerinde operasyon düzenlendiğini açıkladı. Açıklamaya göre ABD kuvvetleri, Hint Okyanusu’nda seyir halindeki gemiye çıkarak kontrol altına aldı.

ABD'nin Veronica 3 'e düzenlediği operasyondan önce İngiliz basınına demeç veren İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, ülkesi ile ABD arasında devam eden müzakerelere ilişkin "Top ABD’nin sahasında." diye konuştu.

'GİZLİCE UZAKLAŞMAYI UMUYORDU'

ABD Savunma Bakanlığının sosyal medya paylaşımında, geminin Başkan Trump’ın ablukasından kurtulmayı hedeflediği ve izini kaybettirmeyi planladığı öne sürüldü. Açıklamada, “Gemi, Başkan Trump’ın ablukasından kaçmaya çalıştı ve gizlice uzaklaşmayı umuyordu. Karayipler’den Hint Okyanusu’na kadar izini sürdük, mesafeyi ölçtük ve durdurduk.” ifadelerine yer verildi.

New York Times'ın (NYT) haberinde, pazar gecesi baskın yapılan Veronica III adlı geminin Rusya ve İran hükümeti bağlantılı petrol taşıdığı gerekçesiyle ABD yaptırımları kapsamına alınan gemiler arasında bulunduğunu aktarmıştı. Haberde, söz konusu geminin yaptırımlar nedeniyle izleme altında olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

"TOP ABD'NİN SAHASINDA"

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, BBC’ye açıklamalarda bulunan Revançi, "Top ABD’nin sahasında. Eğer onlar yaptırımlar hakkında görüşmeye hazırsa, biz de bu konu ve programımızla ilgili diğer meseleler üzerinde görüşmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

İran’ın nükleer müzakerelerde yalnızca nükleer programa odaklanacağını belirten Revançi, İran’ın füze programının müzakerelere konu olmasının İsrail’in talebi olduğunu kaydetti.

Revançi, ABD’nin bölgedeki askeri varlığının artırılmasıyla ilgili şüphelerini dile getirerek, olası bir savaşın “yıkıcı ve herkes için zararlı olacağını, özellikle de bu saldırıyı başlatanların zarar göreceğini” ifade etti.​​​​​​​

Revançi, ABD'lilerin yaptırımların kaldırılmasını görüşmeye istekli olması halinde İran’ın ABD ile bir nükleer anlaşmaya varmak için uzlaşmaları değerlendirmeye hazır olduğunu bildirdi.