ABD heyeti Putin ile görüşmek için Rusya'da

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Ukrayna'da şubat 2022'den bu yana devam eden savaşı bitirmek için Rusya ile diplomatik temaslarını sürdüren ABD, Moskova'ya heyet gönderdi.

Heyetin başında ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff bulunuyor.

Witkoff ve beraberindekiler, bugün Kremlin'de Putin ile bir araya gelecek. Görüşmede, Ukrayna'da ateşkes sağlanması için tarafların talep ettiği ön koşulların ele alınacağı kaydedildi.

TRUMP TOPLANTININ SONUCUNU BEKLİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz gün Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninin ardından basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak, Moskova'da Rus yetkililerle görüşmeler yapacaklarını ve bu müzakerelerden çıkacak sonuca göre Rusya'ya uygulanacak yaptırımlar konusunda karar vereceğini belirtmişti.

Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un çarşamba günü Moskova'da Rus tarafıyla görüşeceğini anımsatarak, bu görüşmelerin sonucunu beklediğini söylemişti.

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Rusya'ya uygulayacağı yaptırımların yüzde 100 olacağı iddiasına yanıt veren Trump, "Hiçbir zaman yüzde olarak bir rakam vermedim ama bu konuda epey bir şey yapacağız. Biliyorsunuz, yarın (çarşamba) Rusya ile bir toplantımız var. Neler olacağını göreceğiz. O zaman kararımızı vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı en kısa sürede bitirmek istediğini ancak sürecin görünenden daha karmaşık olduğunu vurgulayan ABD Başkanı, Hindistan-Pakistan çatışmalarında oynadığı rolü örnek göstererek bu savaşı da hızlıca durdurmayı çok istediğini bildirmişti. Trump, ateşkes ve barış süreci konusunda adım atmamakla suçladığı Rusya'ya kısa süre sonra ciddi yaptırımlar uygulayacağını duyurmuştu.