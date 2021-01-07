Trump'ı hayatının en zor süreci bekliyor! Cumhuriyetçiler de ayaklandı! Her an azledilebilir

Trump destekçilerinin başkent Washington DC'deki Kongre binasını basmasının ardından yaşananları "darbe teşebbüsü" olarak nitelendiren Kinzinger, "Tüm göstergeler, Başkan'ın sadece görevinden ya da yemininden değil gerçeklikten de koptuğuna işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

25. Madde'ye göre; Başkan görevini yapamaz hale gelince yerine Başkan Yardımcısı'nın geçmesini öngörüyor.

DEMOKRATLAR DA HAZIRLIK İÇİNDE!

Kongre binasının işgal edilmesi, Demokratların Beyaz Saray'da iki haftası Başkan Donald Trump'a yönelik azil çabalarını yeniden alevlendirmişti.

Demokratların iki isim Trump'ın azledilmesi yolunda çağrıda bulunurken, kritik bir isim ise bu fikri göz ardı etmemişti.

New York'tan Temsilciler Meclisi'ne giren Hakeem Jeffries, ABC News'e verdiği demeçte, "Tüm seçeneklerin masada olduğunu söylerken, tüm seçeneklerin masada olması gerektiğini kastediyorum" ifadesini kullanmıştı.

Massachusetts'in Temsilciler Meclisi üyesi Ayanna Pressley de "Donald Trump, Temsilciler Meclisi tarafından derhal azledilmeli ve Kongre tekrar toplanır toplanmaz ABD tarafından görevden alınmalı" demişti.

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