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Son dakika... ABD duyurdu: DEAŞ lideri Mahir El Agal öldürüldü

#ABD#Pentagon#DAEŞ

ABD yaptığı son dakika açıklaması ile terör örgütü DEAŞ liderlerinden Mahir El Agal'ın hava saldırısı ile öldürüldüğünü açıkladı. Pentagon'dan yapılan açıklamada operasyonun başarılı bir şekilde planlandığı ve sivil can kaybına yol açmadığı vurgulandı.

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ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) az önce yapılan açıklamada, terör örgütü DEAŞ liderlerinden Mahir El Agal'ın Suriye'de düzenlenen hava saldırısıyla öldürüldüğü duyuruldu.

SİVİL CAN KAYBI YOK

Agal'ın Irak ve Suriye dışındaki örgüt bağlantılarından sorumlu olduğunun belirtildiği açıklamada, “Operasyonun başarılı şekilde yürütülmesini sağlamak için geniş çaplı bir planlama yapıldı. İlk incelemelere göre sivil can kaybı yaşanmadı” denildi.

İNSANSIZ HAVA ARACI SALDIRISINDA ÖLDÜRÜLDÜ, YARDIMCISI YARALANDI

Pentagon Merkez Komutanlığı sözcüsü Yarbay Dave Eastburn,  AFP'ye verdiği demeçte Mahir El Agal'ın Suriye'de Jindayris yakınlarında motosiklet sürerken insansız hava aracı saldırısında öldürüldüğünü ve en iyi yardımcılarından birinin de ciddi şekilde yaralandığını söyledi.

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Mahir El Agal'ın öldürüldüğünü doğruladı.

SALDIRI, DEAŞIN YENİLGİSİNİ TEYİT EDİYOR

Hava saldırısına ilişkin açıklama yapan ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Albay Joe Buccino, "Bu saldırı, CENTCOM’un bölgeye olan sarsılmaz bağlılığını ve DEAŞın kalıcı yenilgisini teyit ediyor. Bu DEAŞ liderlerinin ortadan kaldırılması, terör örgütünün daha fazla plan yapma ve küresel saldırılar gerçekleştirme yeteneğini bozacaktır. DEAŞ, ABD ve bölgedeki ortakları için bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. CENTCOM bölgede kalıcılığını sürdürecek ve bölgesel güvenliğe yönelik tehditlere karşı koymaya devam edecektir" dedi.

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KUREYŞİ'NİN ÖLÜMÜNDEN 5 AY SONRA GELEN HABER

ABD Özel Kuvvetleri 5 ay önce düzenledikleri bir gece baskını ile DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'yi etkisiz hale getirmişti.

Terör örgütü liderinin öldüğünü duyuran ABD Başkanı Biden dünyayı daha güvenli bir hale getirmek için çalışmalarının süreceğini belirtmişti.

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