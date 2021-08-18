Son dakika: ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasında Afgan göçmen anlaşmasına olduğuna ilişkin iddialara son noktayı koydu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada bu iddianın temelsiz olduğunun altı çizildi.

Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'ABD Büyükelçiliği, Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir "anlaşma" veya "pazarlık" yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister.'

Açıklama Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde paylaşıldı.

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