Son dakika! ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan kritik S-400 açıklaması
Reuters'ın son dakika olarak geçtiği habere göre ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye'nin satın aldığı S-400'lerle ilgili olarak "Nasıl karşılık vereceğimizi düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde Demokrat Senatör Bob Menendez'in sorularını yanıtladı. Pompeo, Türkiye'yi yakından ilgilendiren kritik bir açıklama da yaptıç
Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı hava savunma sistemi S-400'lerle ilgili konuşan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "ABD'nin, Türkiye'ye yaptırımlarla nasıl bir karşılık vereceğini hala değerlendiriyoruz" ifadesini kullandı.
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