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Son dakika... ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

#ABD#Türkiye#Dünya

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Büyükelçisi Jeff Flake, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı, İstanbul’da düzenlenen bir miting öncesinde yayınlanan gösteri uyarısından duyulan rahatsızlık ABD'li elçiye iletildi.

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ABD Büyükelçisi Jeff Flake, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Flake'e İstanbul’da düzenlenen bir miting öncesinde yayınlanan gösteri uyarısından duyulan rahatsızlık iletildi.

Türkiye'de önemli bir problem varmış izlenimi yaratılmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Söz konusu mitingin dün sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiği ve herhangi bir olayın yaşanmadığının altı çizildi.

ABD Büyükelçiliği'nin dün yapılan CHP mitingi öncesi yaptığı uyarı tartışmaları beraberinde getirmişti.

Büyükelçiliğin açıklamasına yanıt gecikmemiş, Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü "Amerika'da Yaşayan Türk Vatandaşlarımıza Uyarı" açıklamasıyla ABD büyükelçiliğine cevap vermişti.

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ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ AÇIKLAMASINDA NE DEMİŞTİ?

ABD’nin Büyükelçiliği'nin internet sitesinde yayınlanan uyarı metninde şu ifadeler yar almıştı:

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'21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Maltepe'de CHP'nin miting düzenlemesi planlanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü önlem aldı. Geçmiş protestolarda tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan mermiler kullanıldı. Bu mitingde de benzer önlemlerin alınması kuvvetle muhtemeldir. Öngörülemez olabileceği ve şiddete dönüşebileceği için gösterilerden ve protestolardan kaçının.'

 

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