Son dakika: ABD'den Rusya'ya son uyarı: Muazzam bedelleri olacak!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'nın olası bir Ukrayna işgalini engellemek için son bir girişimde bulunarak Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ile konuşacağını söyledi.
Fiji'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Blinken, "Ukrayna sınırlarının çevresine gelen yeni kuvvetler de dahil olmak üzere, rahatsız edici işaretler görmeye devam ediyoruz." dedi ve sözlerine şöyle devam etti;
RUSYA HER AN SALDIRACAK POTANSİYELE SAHİP
Şu anda Rusya Ukrayna'ya her an saldıracak potansiyele sahip. Umarım bunu yapmazlar ve diplomasiyi tercih ederler. Biz tüm ortaklarımız ve müttefiklerimiz ile işbirliği yaparak buna hazır olduğumuzu bildirdik. Fikirlerimizi Rusya ile paylaştık. Önerilerde bulunduk. Burada mümkün yollar var tabi. Ancak Rusya buradaki bazı fikirlere cevap vereceğini söylemişti ama henüz cevap alamadık. Bakan Lavrov’a bunlara cevap alıp alamayacağımızı soracağız.
Rusya saldırmayı seçerse bunun muazzam bedelleri olacak. Dünya çapında bir tepkiyle karşılayacak. Başkan Putin kendi karar verecek. Biz 2 yol için de hazırız. Hangisinin daha sorunlu yol olduğu açık. Biz 2 ihtimale de açığız."
YAPTIRIMLAR HER AN BAŞLAYABİLİR
Blinken ayrıca Washington ve müttefiklerinin, Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Rusya'ya "hızlı bir şekilde" cezalandırıcı yaptırımlar uygulayacağını ve bunun artık "her an" başlayabileceğini söyledi.
OLİMPİYATLAR SIRASINDA SALDIRABİLİR
Blinken,dün yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna işgalinin Pekin Kış Olimpiyatları sırasında bile başlayabileceğini ifade etti. Blinken, ABD'nin Rusya'nın gerginliği artırdığına dair çok sorunlu işaretler gördüğünü belirterek "Daha önce de söylediğimiz gibi işgalin her başlayabileceği bir zamandayız. Açık olmak gerekirse buna Olimpiyatlar da dahil" dedi.