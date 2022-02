Son dakika: ABD'den Rusya'ya son uyarı: Muazzam bedelleri olacak!

Haberin Devamı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'nın olası bir Ukrayna işgalini engellemek için son bir girişimde bulunarak Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ile konuşacağını söyledi.

Fiji'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Blinken, "Ukrayna sınırlarının çevresine gelen yeni kuvvetler de dahil olmak üzere, rahatsız edici işaretler görmeye devam ediyoruz." dedi ve sözlerine şöyle devam etti;





"Başkan Putin'in işgal kararı alıp almadığını bilmiyoruz. Ancak çok kısa sürede harekete geçme kapasitesini devreye soktuğunu biliyoruz. Her noktada büyükelçiliğimize odaklanmaya çalışıyoruz. Daha fazlasını önümüzdeki saatlerde açıklayacağım.Sayın Bakan Lavrov’a yapacağımız görüşmeyle ilgili şunları söyleyebilirim… Biz olabildiğince açık olduk. Yeniden Rusya ’nın faaliyetleriyle oluşmuş bir krizdir bu. Önümüzde 2 yol var. Diplomasi ve diyalog yolu… Başkan Putin seçecek bu yolu.

RUSYA HER AN SALDIRACAK POTANSİYELE SAHİP



Şu anda Rusya Ukrayna'ya her an saldıracak potansiyele sahip. Umarım bunu yapmazlar ve diplomasiyi tercih ederler. Biz tüm ortaklarımız ve müttefiklerimiz ile işbirliği yaparak buna hazır olduğumuzu bildirdik. Fikirlerimizi Rusya ile paylaştık. Önerilerde bulunduk. Burada mümkün yollar var tabi. Ancak Rusya buradaki bazı fikirlere cevap vereceğini söylemişti ama henüz cevap alamadık. Bakan Lavrov’a bunlara cevap alıp alamayacağımızı soracağız.



Rusya saldırmayı seçerse bunun muazzam bedelleri olacak. Dünya çapında bir tepkiyle karşılayacak. Başkan Putin kendi karar verecek. Biz 2 yol için de hazırız. Hangisinin daha sorunlu yol olduğu açık. Biz 2 ihtimale de açığız."



YAPTIRIMLAR HER AN BAŞLAYABİLİR



Blinken ayrıca Washington ve müttefiklerinin, Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Rusya'ya "hızlı bir şekilde" cezalandırıcı yaptırımlar uygulayacağını ve bunun artık "her an" başlayabileceğini söyledi.



OLİMPİYATLAR SIRASINDA SALDIRABİLİR

Blinken,dün yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna işgalinin Pekin Kış Olimpiyatları sırasında bile başlayabileceğini ifade etti. Blinken, ABD'nin Rusya'nın gerginliği artırdığına dair çok sorunlu işaretler gördüğünü belirterek "Daha önce de söylediğimiz gibi işgalin her başlayabileceği bir zamandayız. Açık olmak gerekirse buna Olimpiyatlar da dahil" dedi.