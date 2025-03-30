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Son dakika... ABD Başkanı Trump'tan Putin'e gözdağı: Çok kızgın ve öfkeliyim!

Güncelleme Tarihi:

#Trump#Putin#Zelensk
Son dakika... ABD Başkanı Trumptan Putine gözdağı: Çok kızgın ve öfkeliyim
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2025 17:22

ABD Başkanı Donald Trump, Putin'in Zelenski'nin liderliğine güven duymamasına "sinirlendiğini" açıkladı. Trump, Putin'in Ukrayna'da geçiş hükümeti teklifinin "yersiz" olduğunu savundu.

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini "çok kızdırdığını" açıkladı. 

Trump, Putin'in Ukrayna'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski yerine geçiş hükümeti önermesinin "yersiz" olduğunu savundu.

Trump, Zelenski'nin liderliğine güvenmemesinin kendisini "sinirlendirdiğini" söyledi.

Bu hafta Rusya lideri ile görüşmeyi planladığını belirten Trump, şu ifadelerde bulundu:

"Bu hafta Putin ile görüşmeyi planlıyorum. Ona çok kızgınım. Ukrayna'da akan kanı durdurma konusunda anlaşma sağlayamazsak ve bunun Rusya'nın hatası olduğunu düşünürsem, Rusya'dan çıkan tüm petrole ikincil gümrük vergisi koyacağım. Gümrük vergisinin yürürlüğe girmesi halinde Rusya'dan petrol alan ülkeler de ABD'de iş yapamayacak. Aynı zamanda bu ülkelere, ABD'den satın aldıkları her ürün için yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacak."

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Putin'e "çok kızgın ve öfkeli" olduğunun altını çizen Trump, Rusya lideri ile "çok iyi bir ilişkisi" olduğunu ve "doğru şeyi yaparsa öfkesinin hızla dağılacağını" kaydetti.

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PUTİN, ZELENSKİ'NİN KOLTUĞUNU HEDEF ALMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek ve ateşkes konusunda çözüme ulaşmak için Ukrayna'da geçici yönetime geçilmesini teklif etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ülkenin iktidarında kalmaması gerektiğini savunan Putin, "Avrupa ülkeleri, BM ve ABD himayesinde, elbette Ukrayna'da geçici bir yönetim kurulabilir" dedi.

Putin, "Ukrayna'da demokratik seçimlerin yapılması ve halkın güvenini kazanmış yetenekli bir hükümetin iktidara getirilmesi, barış görüşmelerine başlanmasına olanak tanıyacaktır" sözlerini ifadesine ekledi.

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#Trump#Putin#Zelensk

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